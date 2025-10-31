Négy tenyéren van az életünk – Nem mindegy, hogy téli gumin vagy négyévszakos gumin gurulunk (galéria)

A nyári gumi télire cserélését akkor szükséges elvégeztetni, amikor a napi átlaghőmérséklet 7 °C alá csökken. Mivel még a jövő hétre is meleg időjárást jósolnak, a gumicsere szezonja még nem indult be. Jelenleg inkább csak az ingázók kérik, ugyanis november elsejétől már kötelező a téli gumi használata Ausztriában, Szlovéniában és Németországban. Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, akkor jönnek majd többen gumicserére, mondta el ifj. Győrfi Róbert, a gumiszerviz vezetője.

Eljött a téli gumicsere ideje. A Landorhegyi Autómosó és Gumiszervizben nem javasolják a négyévszakos gumik használatát, mert a havas, jeges utakon nem tapadnak ezek az abroncsok. Képünkön Nagy Attila és Magai Dániel gumiszerelők

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Gumicsere: téliről nyárira, nyáriról télire ezért szükséges

Magyarországon még nem vezették be a téli gumi kötelező használatát, pedig nagyon is indokolt lenne. A nyári guminak, illetve a téli guminak eltérő az összetétele, az előbbi kemény, az utóbbi puha, s pont emiatt tudnak megfelelni az adott évszak időjárásának és a közlekedésbiztonságnak. A négyévszakos gumi bármennyire is ötvözi a téli és a nyári gumi tulajdonságait, azért még sem ugyanaz. Persze lehet használni városi körülmények között, de mihelyst csúszóssá válnak az utak, már nem bizonyul biztonságos megoldásnak.

A négyévszakos gumik nem tapadnak a havas, jeges utakon

Hiába enyhék a telek, az igazán kemény, hideg téli napokon, illetve a havas, jeges útfelületeken a négyévszakos gumik már nem képesek tapadni. A téli, nyári folyamatos használat következtében, illetve 20-30 ezer kilométer után mintázatuk elkopik, így aztán már tényleg nem tudnak megfelelni a téli gumik felé támasztott követelményeknek, mondta el magyarázatként ifj. Győrfi Róbert, hogy miért nem javasolja négyévszakos abroncsokat.

A téli gumi sem mindegy, hogy milyen

A nyári gumi nem jó télen, mert nagyon bekeményedik. A hatévesnél idősebb téli gumi már nem téli gumi, mert szinte nyári gumira hasonlítóan keményedik be. Egyik sem tapad az úttesten! Ausztriában nagyon szigorúan nézik az abroncsok korát, hatévesnél öregebb gumival nem lehet műszaki vizsgát tenni. Az új téli gumi profilmélysége 9 milliméter, ami abroncsgyártóként valamelyest eltérhet, de ha már 3 milliméterre kopik, nagyon rizikóssá válik a használata. A gumin lévő kopásjelző segít idejekorán felismerni a futófelület amortizálódását, amire érdemes odafigyelni.