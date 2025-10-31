50 perce
Négy tenyéren van az életünk – Nem mindegy, hogy téli gumin vagy négyévszakos gumin gurulunk (galéria)
A közlekedésbiztonság egyik legfontosabb tényezője, hogy milyen abroncsot használunk télen. Még jó az idő, de már elérkezett a gumicsere ideje. Ezzel kapcsolatban mindig felmerül, mikor és milyen gumit kell használni? Mennyire tűnik jó választásnak a négyévszakos gumi, amellyel a gumicserét szokás megspórolni? A zalaegerszegi Landorhegyi Autómosó és Gumiszervizben tettük fel kérdéseinket.
A nyári gumi télire cserélését akkor szükséges elvégeztetni, amikor a napi átlaghőmérséklet 7 °C alá csökken. Mivel még a jövő hétre is meleg időjárást jósolnak, a gumicsere szezonja még nem indult be. Jelenleg inkább csak az ingázók kérik, ugyanis november elsejétől már kötelező a téli gumi használata Ausztriában, Szlovéniában és Németországban. Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, akkor jönnek majd többen gumicserére, mondta el ifj. Győrfi Róbert, a gumiszerviz vezetője.
Gumicsere: téliről nyárira, nyáriról télire ezért szükséges
Magyarországon még nem vezették be a téli gumi kötelező használatát, pedig nagyon is indokolt lenne. A nyári guminak, illetve a téli guminak eltérő az összetétele, az előbbi kemény, az utóbbi puha, s pont emiatt tudnak megfelelni az adott évszak időjárásának és a közlekedésbiztonságnak. A négyévszakos gumi bármennyire is ötvözi a téli és a nyári gumi tulajdonságait, azért még sem ugyanaz. Persze lehet használni városi körülmények között, de mihelyst csúszóssá válnak az utak, már nem bizonyul biztonságos megoldásnak.
A négyévszakos gumik nem tapadnak a havas, jeges utakon
Hiába enyhék a telek, az igazán kemény, hideg téli napokon, illetve a havas, jeges útfelületeken a négyévszakos gumik már nem képesek tapadni. A téli, nyári folyamatos használat következtében, illetve 20-30 ezer kilométer után mintázatuk elkopik, így aztán már tényleg nem tudnak megfelelni a téli gumik felé támasztott követelményeknek, mondta el magyarázatként ifj. Győrfi Róbert, hogy miért nem javasolja négyévszakos abroncsokat.
A téli gumi sem mindegy, hogy milyen
A nyári gumi nem jó télen, mert nagyon bekeményedik. A hatévesnél idősebb téli gumi már nem téli gumi, mert szinte nyári gumira hasonlítóan keményedik be. Egyik sem tapad az úttesten! Ausztriában nagyon szigorúan nézik az abroncsok korát, hatévesnél öregebb gumival nem lehet műszaki vizsgát tenni. Az új téli gumi profilmélysége 9 milliméter, ami abroncsgyártóként valamelyest eltérhet, de ha már 3 milliméterre kopik, nagyon rizikóssá válik a használata. A gumin lévő kopásjelző segít idejekorán felismerni a futófelület amortizálódását, amire érdemes odafigyelni.
Mindenkinek négy tenyéren van az élete
Sokan úgy vélekednek, hogy a régi autóra nem kell új gumi. Pedig mindenkinek négy tenyéren van az élete, mindegy, hogy régi vagy új autóval közlekedik. Legyen az nyári vagy téli gumi a jármű csak egy tenyérnyi felületen fekszik fel az úttestestre, tette hozzá az elhangzottakhoz id. Győrfi Róbert, a Landorhegyi Autómosó és Gumiszerviz tulajdonosa.
Még valami a négyévszakos gumikról
Sokan kényelemből választanak négyévszakos gumit, amivel persze a gumicserék költségét is megspórolhatják. Viszont a négyévszakos gumikat is érdemes 1-2 évente ellenőriztetni, kiegyensúlyoztatni, a futóművet beállíttatni. Ezen kívül az egyenletes kopás és a hosszabb élettartam elérése érdekében célszerű félévente centríroztatni és tengelyenként megcserélni.
Gumicsere, gumiszervizFotók: Pezzetta Umberto