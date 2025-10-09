28 perce
Gulyás Gergely: jól működő városokra és erős önkormányzatokra van szükség (galéria, videó)
A kormány legfontosabb üzenete a megyei jogú városoknak és azok polgármestereinek, hogy folytatni kell azt a fejlesztéssorozatot, amely az elmúlt bő évtizedet jellemezte. Ezt Gulyás Gergely hangsúlyozta a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) közgyűlésének első sajtótájékoztatóján csütörtökön, Zalaegerszegen.
Az MJVSZ harmadik alkalommal tartja kétnapos közgyűlését a zalai megyeszékhelyen, a találkozón több miniszter vesz részt. Első előadóként Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatta a szervezet 25 városának polgármestereit, alpolgármestereit az önkormányzatokat érintő aktualitásokról, kiemelve azt, hogy a kormány partnerként tekint a megyei jogú városokra.
Gulyás Gergely: folytatni kell a fejlesztéseket
A háború és az azt megelőző Covid-járvány komoly nehézségeket hozott a településeknek, de ettől függetlenül az elmúlt bő évtized nagyon sikeres időszak volt, hangsúlyozta Gulyás Gergely. Mint mondta, az országban és ezekben a városokban megvan az erő és a szándék, hogy a fejlesztések folytatódjanak. Jelezte, hogy a kormány nyitott az önkormányzatok működésével kapcsolatos észrevételek megbeszélésére. Kiemelte, hogy az országnak jól működő városokra és erős önkormányzatokra van szüksége, és olyan helyi közösségekre, amelyek büszkék saját identitásukra. Ilyen város Zalaegerszeg is, amely büszke lehet arra fejlődésre, amit például Balaicz Zoltán polgármester vezetése alatt elért. „Sok megyei jogú város sikertörténetében vagyunk érdekeltek, a kormány továbbra is maximális támogatással áll hozzájuk”, zárta mondanivalóját a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésFotók: Pezzetta Umberto
Modern Városok Program: az évszázad legnagyobb fejlesztési programja
Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke a baloldali és a jobboldali kormányzás között vont párhuzamot. Mint mondta, az önkormányzatok a baloldali kormányzás alatt eladósodtak, nem kaptak finanszírozást a kötelezően ellátandó feladatokhoz sem. Ezzel szemben 2010 után a jobboldali kormány átvállalta az önkormányzatok adósságát. Ugyancsak nagy segítség volt a rezsicsökkentés és a munkahelyteremtés. Ezen felül a magyar kormány a Modern Városok Programmal az évszázad legnagyobb fejlesztési programját hajtotta végre.
A magyar kormány nélkül nem valósulhatott volna meg
Zalaegerszeg harmadik alkalommal házigazdája az MJVSZ közgyűlésének, de 1997-ben 2015-ben is fejlődésről tudott beszámolni, mondta Balaicz Zoltán polgármester. Kiemelte, hogy a város önkormányzata az elmúlt bő évtizedben szoros és korrekt kapcsolatot alakított ki Magyarország kormányával. Ezt bizonyítják azok a fejlesztések, amelyek a kormány támogatása nélkül nem jöhettek volna létre. Végül Gulyás Gergelyen keresztül köszönetét fejezte ki a kormánynak.