Gulyás Gergely: jól működő városokra és erős önkormányzatokra van szükség (galéria, videó)

Az MJVSZ harmadik alkalommal tartja kétnapos közgyűlését a zalai megyeszékhelyen, a találkozón több miniszter vesz részt. Első előadóként Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatta a szervezet 25 városának polgármestereit, alpolgármestereit az önkormányzatokat érintő aktualitásokról, kiemelve azt, hogy a kormány partnerként tekint a megyei jogú városokra.

A megyei jogú városokban folytatni kell a fejlesztéseket, hangsúlyozta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az MJVSZ közgyűlésének sajtótájékoztatóján. Mellette jobbra Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke, balra Balaicz Zoltán, a közgyűlésnek helyt adó Zalaegerszeg polgármestere.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Gulyás Gergely: folytatni kell a fejlesztéseket

A háború és az azt megelőző Covid-járvány komoly nehézségeket hozott a településeknek, de ettől függetlenül az elmúlt bő évtized nagyon sikeres időszak volt, hangsúlyozta Gulyás Gergely. Mint mondta, az országban és ezekben a városokban megvan az erő és a szándék, hogy a fejlesztések folytatódjanak. Jelezte, hogy a kormány nyitott az önkormányzatok működésével kapcsolatos észrevételek megbeszélésére. Kiemelte, hogy az országnak jól működő városokra és erős önkormányzatokra van szüksége, és olyan helyi közösségekre, amelyek büszkék saját identitásukra. Ilyen város Zalaegerszeg is, amely büszke lehet arra fejlődésre, amit például Balaicz Zoltán polgármester vezetése alatt elért. „Sok megyei jogú város sikertörténetében vagyunk érdekeltek, a kormány továbbra is maximális támogatással áll hozzájuk”, zárta mondanivalóját a Miniszterelnökséget vezető miniszter.