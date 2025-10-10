október 10., péntek

Új ügyfélpontot nyitottak

1 órája

Hibás döntés volt bezárni, most visszajött a zalai városba ez a szolgáltató (galéria)

Fontos lépést tett előre Letenye abban a törekvésében, hogy még élhetőbb, még teljesebb szolgáltatási körrel rendelkező település legyen, hiszen pénteken egy új ügyfélponttal tíz év után visszatért a kisvárosba az egyik legnagyobb hazai biztosítótársaság. A Groupama Biztosító Zrt. a most átadott irodájának köszönhetően modern, barátságos környezetben, teljes körű biztosítási ügyintézéssel, valamint banki szolgáltatásokkal várja ügyfeleit.

Gyuricza Ferenc

A biztosítótársaság vezetői – köztük Alexandre Jeanjean vezérigazgató – az Andrássy-Szapáry kastély földszinti nagytermében köszöntötték a megnyitó alkalmából meghívott vendégeiket. A helyi gazdaság szereplői, a város és a környező települések önkormányzati vezetői, illetve a már meglévő ügyfeleik előtt többek közt arról beszéltek, hogy a Groupama Biztosító Zrt. immár 35 éve van jelen hazánkban, és mintegy kétmillió ügyfelükkel mára a piac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé váltak. Több mint 150 ügyfélpontjuk van országszerte. Letenyén is volt ügyfélszolgálati irodájuk, ám azt tíz évvel egy hibás döntés során bezárták, ami egyben azt is jelentette, hogy az ügyfeleik száma visszaesett. Ennek ellensúlyozása érdekében, valamint annak okán, hogy a társaság üzletpolitikáját szem előtt tartva egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a személyes kapcsolattartásra a digitális megoldások mellett, Zala vármegye hatodik irodájaként Letenyén is újranyitottak egy ügyfélpontot. 

Polesznyák Tamás délnyugat-dunántúli üzleti igazgató, Vida László polgármester, Alexandre Jeanjean, a Groupama Biztosító Zrt. vezérigazgatója és Kondákor Róbertné üzleti vezető az újonnan megnyitott ügyfélpont előtt
Fotó: Gyuricza Ferenc

Teljes körű szolgáltatást kínál a Groupama Biztosító Zrt.

A társaság délnyugat-dunántúli üzleti igazgatója, Polesznyák Tamás szerint a személyes kapcsolattartás lehetőségének biztosítása mellett sikerük kulcsa, hogy mind a vállalati, vállalkozói, mind a lakossági ügyfeleik részére teljes körű termékpalettával állnak rendelkezésre az élet- és a nem-életbiztosítási területen. Szolgáltatásaik között az OTP Bankkal meglévő stratégiai együttműködésnek köszönhetően a banki szolgáltatások is elérhetőek, köztük azok is, amelyek a kormányzati döntéseknek köszönhetően a közelmúltban kerültek bevezetésre. 

Új ügyfélpontot nyitott a biztosító Letenyén

Fotók: Gyuricza Ferenc

Egy élhetőbb kisváros megteremtése a cél

A város részéről Vida László polgármester mondott beszédet. Kiemelte, az új iroda megnyitása Letenye mellett a vonzáskörzet lakói és vállalkozásai számára kínál új lehetőséget többek egy fair és kiszámítható védelemre, gyors és korrekt, emberközpontú kárrendezésre, de akár egy tudatos pénzügyi tervezésre is, ami egyre inkább felértékelődik. Mindez egyben azt is jelenti, hogy Letenye újabb lépést tett előre annak érdekében, hogy még élhetőbb, még teljesebb szolgáltatási körrel rendelkező kisváros legyen. 

 

