Összekapcsolja az embereket

1 órája

Gregor Bernadett az Állatvédelmi DPK tagja lett - cél, hogy az ügy a legszélesebb közönséghez eljusson

#DPK#Állatvédelmi Digitális Polgári Kör#állatvédelem#Gregor Bernadett

Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör újabb ismert arccal bővült. Gregor Bernadettnek ez a fontos terület évtizedek óta szívügye.

Zaol.hu
Gregor Bernadett az Állatvédelmi DPK tagja lett - cél, hogy az ügy a legszélesebb közönséghez eljusson

Gregor Bernadett digitális polgári köre az állatvédelem ügyét segíti

Forrás: MW

Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére létrejött Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK). Az újonnan alakult ÁDPK 14 taggal indult, köztük ismert közéleti személyiségekkel - írta meg a Borsonline.

Gregor Bernadett elmondta, az állatvédelem évek óta szívügye. Mint mondta, az állatvédelem univerzális ügy, amely összekapcsolja az embereket politikai és társadalmi nézetektől függetlenül. A Digitális Polgári Kör célja, hogy széles körben elérhetővé tegye az állatvédelem fontos kérdéseit, és Bernadett személyes elhivatottságával, közismert arcával és művészi hitelességével igyekszik majd hozzájárulni ahhoz, hogy az ügy a lehető legszélesebb közönséghez eljusson, és egyre több ember csatlakozzon.

Az esemény jelzi, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt a hazai hírességek körében: Szabó Zsófi például a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként a Női DPK-hoz csatlakozott.

További részletek a borsonline.hu oldalán.

