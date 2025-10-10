Gregor Bernadett az Állatvédelmi DPK tagja lett - cél, hogy az ügy a legszélesebb közönséghez eljusson

Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére létrejött Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK). Az újonnan alakult ÁDPK 14 taggal indult, köztük ismert közéleti személyiségekkel - írta meg a Borsonline.

Gregor Bernadett elmondta, az állatvédelem évek óta szívügye. Mint mondta, az állatvédelem univerzális ügy, amely összekapcsolja az embereket politikai és társadalmi nézetektől függetlenül. A Digitális Polgári Kör célja, hogy széles körben elérhetővé tegye az állatvédelem fontos kérdéseit, és Bernadett személyes elhivatottságával, közismert arcával és művészi hitelességével igyekszik majd hozzájárulni ahhoz, hogy az ügy a lehető legszélesebb közönséghez eljusson, és egyre több ember csatlakozzon.

Az esemény jelzi, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt a hazai hírességek körében: Szabó Zsófi például a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként a Női DPK-hoz csatlakozott.

További részletek a borsonline.hu oldalán.

