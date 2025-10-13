A székelyek hagyományait bemutató film vitte el a fődíjat a zalai városban, s a fiatalok is kitettek magukért

A székelyföldi hagyományokat, a természeti értékeket, a régi mondákat, a táj és az ember kapcsolatát bemutató fődíjas, négyrészes alkotást több mint száz erdélyi helyszínen forgatták, mondta Takó Sándor rendezőasszisztens. A filmes alkotó a stáb nevében vehette át a Németh János, Kossuth- és Munkácsy-díjas keramikusművész által készített fődíjat Szalay Annamária keresztlányától, Annától. A kategória győzteseinek Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Médiacentrum ügyvezetője nyújtotta át az elismeréseket, s Balaicz Zoltán polgármester a város nevében köszöntötte a megjelentek. A zsűri tagja idén is Koltay Gábor filmrendező, Lovass Tibor, a szemle alapítója és Szaknyéri András, a hévízi Fontana Mozi egykori vezetője volt. A 21. Göcsej Filmszemle a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság támogatásával valósult meg. A filmszemle Szalay Annamária, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, valamint a Médiatanács néhai elnökének kezdeményezésére indult el 2005-ben.

A 21. Göcsej Filmszemle díjazottjai a Zalaegerszegi Televízió stúdiójában.

Fotó: Tóth János / Forrás: Zalaegerszegi Médiacentrum

A 21. Göcsej Filmszemle a fiatalok érdeklődésére is számított

A Göcsej Filmszemle első napján 120 középiskolás diákot láttak vendégül a Zalaegerszegi Televízió stúdiójában, ahol az NMHH médiaértés-oktató munkatársai tartottak „Moziból a mobilodra – Mit tanult a TikTok a filmektől? címmel workshopot. Másnap, szombaton a díjazott és a zsűri által kiválogatott pályamunkákat láthatta a közönség, illetve azzal egy időben a tévénéző egyenes adásban. Idén 39 filmmel neveztek, a legtöbb alkotás, összesen 16, ezúttal is dokumentumfilm kategóriában érkezett. Emellett 14 kisjátékfilmet, 4 filmetűdöt, valamint 5 diákfilmet tekinthetett meg a háromtagú zsűri, tájékoztat a Zalaegerszegi Médiacentrum.

A XXI. Göcsej Filmszemle díjazottjai

FŐDÍJAS

Filmever Stúdió Bt Erdély – Ég és föld között dokumentumfilm

DOKUMENTUMFILM

1. Zajti Ferenc: Lengyel piac - Határtalan szimpátia

2. Herczeg Zsolt: Fénykép: Dormán Zsolt

3. Keresztúri Ferenc: Egy év a bozótosban

KISJÁTÉKFILM

1. S. Papp Máté: A mester

2. Szalay Kristóf: Évforduló

3. Németh Pákolicz Tamás: Legbelső szív