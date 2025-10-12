1 órája
Mentes, mégis mennyei: ezek a receptek most minden konyhában jól jöhetnek
Horváth Judit, a Mentes Kovászműhely Facebook-csoport alapítója, recepteket fejleszt, valamint tej- és gluténérzékenyeknek tart mentes főzőtanfolyamokat. A Zaol-podcast vendége volt Horváth Judit, aki a Gluténmentes pékség című új könyvéről és még számos más érdekességről beszélt.
Horváth Judit Gluténmentes pékség című könyv szerzője
Fotó: Szakony Attila
A Gluténmentes pékség című, a napokban megjelent könyv szó szerint és átvitt értelemben is friss és ropogós recepteket tartalmaz. Horváth Judit régóta összekapcsolja a különböző szakmáit, a cukrászatot, az írást és az oktatást. Autista gyerekeknek és szüleiknek jótékonysági tanfolyamokat tart, ugyanis sok autista gyereknél vezetik be a mentes diétát kiváló hatásfokkal és állapotuk javulásával. Az allergiák és a pszichoszomatikus betegségek kapcsolata, illetve a mentesen étkezők egészséges diétája érzékenyen érinti. Könyveiben hétköznapi, könnyedén elkészíthető, egészséges és mégis ízletes ételeket mutat be közérthető és olvasmányos formában.
Gluténmentes pékség: elveket követ
– A könyvírás mérföldkőnek számító pillanatai azonban sosem lesznek kevésbe drámaiak és érzelmesek – mondta Judit. – Tervező típus vagyok, saját bevált receptjeimet használom a könyvekhez, támaszkodom az elveimre és tartom a lendületet, mégis mindig találok és tanulok új utakat.
Pompás gluténmentes választék
Nagyon keményen dolgoztak ezen a könyvön, mely tartalmaz még 30 hozzáadott recepttet azoknak, akik gyorsabban szeretnének egészséges házi pékárut. A sütőporos, szódabikarbónás és élesztős, glutén- és tejmentes receptek pompás választékával mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy gyorsabban és könnyebben süthessen. A sok izgalmas technikával ez a könyv szórakoztatja és tanítja az olvasót, művészi fényképeivel pedig a szemeket is gyönyörködteti.
Horváth Judittal beszélgettünk:
- az indíttatásáról,
- a lendületéről,
- a glutén helyettesítéséről,
- őseink receptúráiról,
- érdekességekről,
- a magvakról, a lisztekről és azok tulajdonságairól.
