1 órája

Mentes, mégis mennyei: ezek a receptek most minden konyhában jól jöhetnek

Címkék#könyv#Zaol podcast#receptúra#Horváth Judit#gluténmentes

Horváth Judit, a Mentes Kovászműhely Facebook-csoport alapítója, recepteket fejleszt, valamint tej- és gluténérzékenyeknek tart mentes főzőtanfolyamokat. A Zaol-podcast vendége volt Horváth Judit, aki a Gluténmentes pékség című új könyvéről és még számos más érdekességről beszélt.

Benedek Bálint
Mentes, mégis mennyei: ezek a receptek most minden konyhában jól jöhetnek

Horváth Judit Gluténmentes pékség című könyv szerzője

Fotó: Szakony Attila

A Gluténmentes pékség című, a napokban megjelent könyv szó szerint és átvitt értelemben is friss és ropogós recepteket tartalmaz. Horváth Judit régóta összekapcsolja a különböző szakmáit, a cukrászatot, az írást és az oktatást. Autista gyerekeknek és szüleiknek jótékonysági tanfolyamokat tart, ugyanis sok autista gyereknél vezetik be a mentes diétát kiváló hatásfokkal és állapotuk javulásával. Az allergiák és a pszichoszomatikus betegségek kapcsolata, illetve a mentesen étkezők egészséges diétája érzékenyen érinti. Könyveiben hétköznapi, könnyedén elkészíthető, egészséges és mégis ízletes ételeket mutat be közérthető és olvasmányos formában.

gluténmentes pékség
Horváth Judit sütött néhány gluténmentes finomságot a Gluténmentes pékség című könyvéből fotó kedvéért
Fotó: Szakony Attila

Gluténmentes pékség: elveket követ

– A könyvírás mérföldkőnek számító pillanatai azonban sosem lesznek kevésbe drámaiak és érzelmesek – mondta Judit. – Tervező típus vagyok, saját bevált receptjeimet használom a könyvekhez, támaszkodom az elveimre és tartom a lendületet, mégis mindig találok és tanulok új utakat.

Pompás gluténmentes választék

Nagyon keményen dolgoztak ezen a könyvön, mely tartalmaz még 30 hozzáadott recepttet azoknak, akik gyorsabban szeretnének egészséges házi pékárut. A sütőporos, szódabikarbónás és élesztős, glutén- és tejmentes receptek pompás választékával mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy gyorsabban és könnyebben süthessen. A sok izgalmas technikával ez a könyv szórakoztatja és tanítja az olvasót, művészi fényképeivel pedig a szemeket is gyönyörködteti.

gluténmentes pékség
A gluténmentes péksütemények tésztája megtévesztésig hasonlít a gluténos verzióra
Fotó: Szakony Attila

Horváth Judittal beszélgettünk:

  • az indíttatásáról,
  • a lendületéről,
  • a glutén helyettesítéséről,
  • őseink receptúráiról,
  • érdekességekről,
  • a magvakról, a lisztekről és azok tulajdonságairól.

