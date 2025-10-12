Mentes, mégis mennyei: ezek a receptek most minden konyhában jól jöhetnek

A Gluténmentes pékség című, a napokban megjelent könyv szó szerint és átvitt értelemben is friss és ropogós recepteket tartalmaz. Horváth Judit régóta összekapcsolja a különböző szakmáit, a cukrászatot, az írást és az oktatást. Autista gyerekeknek és szüleiknek jótékonysági tanfolyamokat tart, ugyanis sok autista gyereknél vezetik be a mentes diétát kiváló hatásfokkal és állapotuk javulásával. Az allergiák és a pszichoszomatikus betegségek kapcsolata, illetve a mentesen étkezők egészséges diétája érzékenyen érinti. Könyveiben hétköznapi, könnyedén elkészíthető, egészséges és mégis ízletes ételeket mutat be közérthető és olvasmányos formában.

Horváth Judit sütött néhány gluténmentes finomságot a Gluténmentes pékség című könyvéből fotó kedvéért

Fotó: Szakony Attila

Gluténmentes pékség: elveket követ

– A könyvírás mérföldkőnek számító pillanatai azonban sosem lesznek kevésbe drámaiak és érzelmesek – mondta Judit. – Tervező típus vagyok, saját bevált receptjeimet használom a könyvekhez, támaszkodom az elveimre és tartom a lendületet, mégis mindig találok és tanulok új utakat.

Pompás gluténmentes választék

Nagyon keményen dolgoztak ezen a könyvön, mely tartalmaz még 30 hozzáadott recepttet azoknak, akik gyorsabban szeretnének egészséges házi pékárut. A sütőporos, szódabikarbónás és élesztős, glutén- és tejmentes receptek pompás választékával mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy gyorsabban és könnyebben süthessen. A sok izgalmas technikával ez a könyv szórakoztatja és tanítja az olvasót, művészi fényképeivel pedig a szemeket is gyönyörködteti.

A gluténmentes péksütemények tésztája megtévesztésig hasonlít a gluténos verzióra

Fotó: Szakony Attila

Horváth Judittal beszélgettünk: