október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Glamour-napok

1 órája

Shopping a program hétvégére? Lesznek hozzá kuponok Zalában is (galéria)

Címkék#divatáru#Glamour-napok#kupon#Nagykanizsa#kedvezmény#illatszer

"Shoppingünnepre" készül az ország, hiszen október 9-e csütörtök és október 13-a hétfő között megannyi kedvezmény várja a vásárlókat. Vásárlásra fel: 20 éves a Glamour-napok, Zalában néhol 50 százalékos kedvezménnyel is vásárolhatunk, portálunk kigyűjtött néhány érdekességet.

Benedek Bálint
Shopping a program hétvégére? Lesznek hozzá kuponok Zalában is (galéria)

A Glamour-napokon több termék kínálatából válogathatunk kedvünkre, akcióból lesz bőven

Fotó: Szakony Attila

Az interneten elérhető információk szerint Glamour-napok egyfajta vásárlási fesztivál, amelyet a Glamour magazin szervez évente kétszer, vagyis tavasszal és ősszel. Lényege, hogy a magazinban vagy a mobilapplikációban megjelent kuponokkal a partnerek hálózataiban több tíz- vagy akár százezer terméket lehet kedvezményes áron megvásárolni.

Glamour-napok
A Glamour-napokat népszerűsítő plakát kikerült már több üzlet kirakatába
Fotó: Szakony Attila

Hogy működik a Glamour-napok?

  • Rengeteg kedvezményt nyújt, több mint 425 kupon közül válogathat.
  • A boltokban a pénztárnál lehet beváltani a kuponfüzetből kivágott kuponokat.
  • Szintén a pénztárnál lehet érvényesíteni a Glamour Plusz felületein található kuponokat, a kuponon lévő vonalkód beolvasásával.
  • A kuponfüzetben, és a Glamour Plusz felületein (appban és weben) webshopokban beváltható kuponokat is talál.
  • Vannak csak az üzletben, csak online, illetve az üzletben és online is beváltható kuponok.
  • Arról, hogy az adott kupon beváltható-e online, a kupon hátoldalán talál információt, a beváltáshoz szükséges kuponkódot ott láthatja.
  • Egy kupont csak egy alkalommal lehet felhasználni.
Shoppingolásra fel, a hétvégétől Glamour-napok, megtelnek emberekkel a bevásárlóközpontok Nagykanizsán is
Fotó: Szakony Attila

Érdemes alaposan körülnézni

Illatszer, szépségápolási szerek, divatáru, ruházat, cipő, de még háztartási kisgépek is vásárolhatók. A szakértők szerint érdemes alaposan átnézni a kuponfüzetet, hogy a lehető legjobb minőségű terméket válasszanak a vásárlók, olyat, amit használnak.

Átnéztük az online felületeket, ahol azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb termékcsoport esetében 20-30 százalékos kedvezményeket lehet találni. Van olyan WC csésze fertőtlenítő golyó, ami 40 százalékkal olcsóbb, ugyanez a helyzet egy hajfixáló termékcsalád esetében, de a Media Markt 35 százalékkal olcsóbban kínál egy népszerű elektromos fogkefe márkát. Aki viszont élményre vágyik, az foglalhat akár 20-30 százalékos kedvezménnyel zalai hotelekbe is.

Glamour-napok

Zalai településeken beváltható kuponok:

  • Hévíz, 4 kupon
  • Keszthely, 248 kupon
  • Lenti, 201 kupon
  • Nagykanizsa, 256 kupon
  • Zalaegerszeg, 267 kupon

Glamour-napok Zalában

Fotók: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu