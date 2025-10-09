1 órája
Shopping a program hétvégére? Lesznek hozzá kuponok Zalában is (galéria)
"Shoppingünnepre" készül az ország, hiszen október 9-e csütörtök és október 13-a hétfő között megannyi kedvezmény várja a vásárlókat. Vásárlásra fel: 20 éves a Glamour-napok, Zalában néhol 50 százalékos kedvezménnyel is vásárolhatunk, portálunk kigyűjtött néhány érdekességet.
A Glamour-napokon több termék kínálatából válogathatunk kedvünkre, akcióból lesz bőven
Fotó: Szakony Attila
Az interneten elérhető információk szerint Glamour-napok egyfajta vásárlási fesztivál, amelyet a Glamour magazin szervez évente kétszer, vagyis tavasszal és ősszel. Lényege, hogy a magazinban vagy a mobilapplikációban megjelent kuponokkal a partnerek hálózataiban több tíz- vagy akár százezer terméket lehet kedvezményes áron megvásárolni.
Hogy működik a Glamour-napok?
- Rengeteg kedvezményt nyújt, több mint 425 kupon közül válogathat.
- A boltokban a pénztárnál lehet beváltani a kuponfüzetből kivágott kuponokat.
- Szintén a pénztárnál lehet érvényesíteni a Glamour Plusz felületein található kuponokat, a kuponon lévő vonalkód beolvasásával.
- A kuponfüzetben, és a Glamour Plusz felületein (appban és weben) webshopokban beváltható kuponokat is talál.
- Vannak csak az üzletben, csak online, illetve az üzletben és online is beváltható kuponok.
- Arról, hogy az adott kupon beváltható-e online, a kupon hátoldalán talál információt, a beváltáshoz szükséges kuponkódot ott láthatja.
- Egy kupont csak egy alkalommal lehet felhasználni.
Érdemes alaposan körülnézni
Illatszer, szépségápolási szerek, divatáru, ruházat, cipő, de még háztartási kisgépek is vásárolhatók. A szakértők szerint érdemes alaposan átnézni a kuponfüzetet, hogy a lehető legjobb minőségű terméket válasszanak a vásárlók, olyat, amit használnak.
Átnéztük az online felületeket, ahol azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb termékcsoport esetében 20-30 százalékos kedvezményeket lehet találni. Van olyan WC csésze fertőtlenítő golyó, ami 40 százalékkal olcsóbb, ugyanez a helyzet egy hajfixáló termékcsalád esetében, de a Media Markt 35 százalékkal olcsóbban kínál egy népszerű elektromos fogkefe márkát. Aki viszont élményre vágyik, az foglalhat akár 20-30 százalékos kedvezménnyel zalai hotelekbe is.
Zalai településeken beváltható kuponok:
- Hévíz, 4 kupon
- Keszthely, 248 kupon
- Lenti, 201 kupon
- Nagykanizsa, 256 kupon
- Zalaegerszeg, 267 kupon
Glamour-napok ZalábanFotók: Szakony Attila