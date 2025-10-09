Shopping a program hétvégére? Lesznek hozzá kuponok Zalában is (galéria)

Az interneten elérhető információk szerint Glamour-napok egyfajta vásárlási fesztivál, amelyet a Glamour magazin szervez évente kétszer, vagyis tavasszal és ősszel. Lényege, hogy a magazinban vagy a mobilapplikációban megjelent kuponokkal a partnerek hálózataiban több tíz- vagy akár százezer terméket lehet kedvezményes áron megvásárolni.

A Glamour-napokat népszerűsítő plakát kikerült már több üzlet kirakatába

Fotó: Szakony Attila

Hogy működik a Glamour-napok?

Rengeteg kedvezményt nyújt, több mint 425 kupon közül válogathat.

A boltokban a pénztárnál lehet beváltani a kuponfüzetből kivágott kuponokat.

Szintén a pénztárnál lehet érvényesíteni a Glamour Plusz felületein található kuponokat, a kuponon lévő vonalkód beolvasásával.

A kuponfüzetben, és a Glamour Plusz felületein (appban és weben) webshopokban beváltható kuponokat is talál.

Vannak csak az üzletben, csak online, illetve az üzletben és online is beváltható kuponok.

Arról, hogy az adott kupon beváltható-e online, a kupon hátoldalán talál információt, a beváltáshoz szükséges kuponkódot ott láthatja.

Egy kupont csak egy alkalommal lehet felhasználni.

Shoppingolásra fel, a hétvégétől Glamour-napok, megtelnek emberekkel a bevásárlóközpontok Nagykanizsán is

Fotó: Szakony Attila

Érdemes alaposan körülnézni

Illatszer, szépségápolási szerek, divatáru, ruházat, cipő, de még háztartási kisgépek is vásárolhatók. A szakértők szerint érdemes alaposan átnézni a kuponfüzetet, hogy a lehető legjobb minőségű terméket válasszanak a vásárlók, olyat, amit használnak.

Átnéztük az online felületeket, ahol azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb termékcsoport esetében 20-30 százalékos kedvezményeket lehet találni. Van olyan WC csésze fertőtlenítő golyó, ami 40 százalékkal olcsóbb, ugyanez a helyzet egy hajfixáló termékcsalád esetében, de a Media Markt 35 százalékkal olcsóbban kínál egy népszerű elektromos fogkefe márkát. Aki viszont élményre vágyik, az foglalhat akár 20-30 százalékos kedvezménnyel zalai hotelekbe is.

Zalai településeken beváltható kuponok: