Az idén is nagy élmény a gesztenyeszüret - 150 fős vendégsereg járt az Ungi-hegyen
Ha október, akkor szelídgesztenye-szedés az Ungi-hegyen. Jól tudják ezt a felsőrajki iskolások és óvodások, mivel közel negyedszázada látja vendégül az intézmények apraját-nagyját Vigh László országgyűlési képviselő, aki hírportálunknak beszámolt az idei Ungi-hegyi gesztenyeszüretről.
Az idei gesztenyeszüreten (elő)halloweeni-tökfaragóval, szőlőszedéssel, zenével-tánccal és finom ételekkel is várta a házigazda a közel 150 fős vendégsereget.
- Annak idején, amikor évtizedekkel ezelőtt polgármesterként először szerveztem meg a programot, talán nem is hittem, hogy ennyire kinövi magát, ekkora sikernek örvend majd a „gesztenye-party” – fejtette ki Vigh László. – Ma már nemcsak a felsőrajki Szent Imre-Suli Harmónia Általános iskola diákjai és a szintén helyi Arany János Óvoda apróságai érkeznek, hanem a gyermekek szülei, rokonai, sőt, zalaegerszegi oktatási intézményekből is szép számmal látogatnak diákok az Ungi-hegyi birtokra.
Ungi-hegyi gesztenyeszüret: közösséget kovácsol
Az őszköszöntő program célja a kezdetektől ugyanaz: a közösség összekovácsolása, ám nem szigorú, tantermi-hivatali környezetben. Kint a „zöldben”, a természetben jut idő arra is, amire a hétköznapok során talán kevesebb: egy jó beszélgetésre és sok-sok
nevetésre - ismertette Vigh László.
- Olyan élményeket szeretnénk adni az utánunk jövő generációnak, amelyekre később is jó szívvel emlékeznek – fogalmazott Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője.
