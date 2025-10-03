október 3., péntek

Arborétum a nagyközönségnek is

1 órája

Újabb szuper kirándulóhely nyílt Keszthelyen - de sokkal többre használják, mint gondolnád

Címkék#arborétum#Keszthely#Georgikon

Újabb fejlesztéssel bővült a keszthelyi egyetemi campus. Hivatalosan megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Georgikon Botanikus Kert.

Megnyitotta kapuit a közönség előtt a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert

Megnyitotta kapuit a közönség előtt a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert

Fotó: Facebook / Nagy Bálint

Minderről Nagy Bálint országgyűlési képviselő számolt be közösségi oldalán. A politikus kifejtette: a Georgikon Botanikus Kert nemcsak közösségi és oktatási helyszínként szolgál, hanem Keszthely értékeit is gazdagítja.

Már látogatható a Georgikon Botanikus Kert Keszthelyen
Helyszínbejárás a Georgikon Botanikus Kertben - már látogatható a keszthelyi arborétum
Forrás: Facebook / Nagy Bálint

Georgikon Botanikus Kert: gyönyörű arborétum és kutatási helyszín

Nagy Bálint elmondta: az elmúlt években nagyon jó irányban halad az együttműködés, a MATE vezetésével közösen számos fejlesztést tudtak elindítani, megvalósítani. Új szak, valamint új tanszék indult, és infrastrukturális beruházások is történtek. Most újabb fontos állomáshoz érkeztek, megnyílt ugyanis a Georgikon arborétuma, amely Keszthely egész közössége számára nagy érték. Az egyetem kutatási helyszínt hozott létre a gyönyörű természeti környezetben, amely a nyitvatartási időben a látogatóknak is kikapcsolódást kínál. A képviselő úgy fogalmazott: "köszönöm a MATE Georgikon Campusnak, hogy munkájukkal hozzájárulnak Keszthely jövőjéhez és közösségünk erősítéséhez"! 

A Georgikon Botanikus Kertet ebben a cikkünkben mutattuk be nemrég részletesen is, fotókkal, videóval:

 

