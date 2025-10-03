Újabb szuper kirándulóhely nyílt Keszthelyen - de sokkal többre használják, mint gondolnád

Minderről Nagy Bálint országgyűlési képviselő számolt be közösségi oldalán. A politikus kifejtette: a Georgikon Botanikus Kert nemcsak közösségi és oktatási helyszínként szolgál, hanem Keszthely értékeit is gazdagítja.

Helyszínbejárás a Georgikon Botanikus Kertben - már látogatható a keszthelyi arborétum

Forrás: Facebook / Nagy Bálint

Georgikon Botanikus Kert: gyönyörű arborétum és kutatási helyszín

Nagy Bálint elmondta: az elmúlt években nagyon jó irányban halad az együttműködés, a MATE vezetésével közösen számos fejlesztést tudtak elindítani, megvalósítani. Új szak, valamint új tanszék indult, és infrastrukturális beruházások is történtek. Most újabb fontos állomáshoz érkeztek, megnyílt ugyanis a Georgikon arborétuma, amely Keszthely egész közössége számára nagy érték. Az egyetem kutatási helyszínt hozott létre a gyönyörű természeti környezetben, amely a nyitvatartási időben a látogatóknak is kikapcsolódást kínál. A képviselő úgy fogalmazott: "köszönöm a MATE Georgikon Campusnak, hogy munkájukkal hozzájárulnak Keszthely jövőjéhez és közösségünk erősítéséhez"!

A Georgikon Botanikus Kertet ebben a cikkünkben mutattuk be nemrég részletesen is, fotókkal, videóval: