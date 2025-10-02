Ezek a legjobb éttermek most Zalában - a polgármester is gratulált a díjazottaknak

Mint írta, megjelent a világ egyik legrangosabb étteremkalauza, rajta zalai díjazottakkal.

"Gratulálunk a Gault&Millau étteremkalauz által díjazott Zala vármegyei éttermeknek! Külön elismerésünket fejezzük ki a zalaegerszegi Fehér Hattyúnak és a zalaegerszegi tulajdonosú NABOO Fine Bistro & Barnak. Kiemelkedő teljesítményük és finom ételeik bizonyítják a szakma iránti elkötelezettséget. A vendégek és a szakma egyaránt értékelik az éttermek munkáját. Folytassák a magas színvonalú vendéglátást és maradjanak példaképek a régióban!" - fogalmazott Balaicz Zoltán.

A zalai díjazottak listája:

Fehér Hattyú - Zalaegerszeg

NABOO Fine Bistro & Bar - Gyenesdiás

Kicsi Csóka Bisztró - Balatongyörök

Bonne Chance Restaurant & Hotel - Bázakerettye

Brix Bistro - Hévíz

La Vie Gourmet Étterem / Le Primore Hotel & Spa - Hévíz

Pajti - Keszthely

Vitorlás Bisztró - Keszthely

Lokalista - Nagykanizsa

Szőlőskert Étterem - Nagykanizsa

Noble's Étterem - Nemesnép

Szent Domonkos Vendéglő - Várvölgy

Zenit Balaton Étterem & Bar – Vonyarcvashegy

A gyenesdiási NABOO Fine Bistro & Bar is a Gault&Millau díjazottjai között

A témával több cikkben is foglalkoztunk, és folytatjuk a sorozatot.

