október 2., csütörtök

Petra névnap

+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Fehér Hattyút is elismerték

1 órája

Ezek a legjobb éttermek most Zalában - a polgármester is gratulált a díjazottaknak

Címkék#Balaicz Zoltán#étterem#elismerés

Az elmúlt napokban hírportálunkon is olvashattak a Gault&Millau étteremkalauz magyarországi díjazottjairól, köztük az elismert zalai éttermekről. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere most közösségi oldalán gratulált a díjazottaknak.

Zaol.hu
Ezek a legjobb éttermek most Zalában - a polgármester is gratulált a díjazottaknak

A zalaegerszegi Fehér Hattyú is elnyerte a rangos étteremkalauz díját

Forrás: Balaicz Zoltán Facebook oldala

Mint írta, megjelent a világ egyik legrangosabb étteremkalauza, rajta zalai díjazottakkal. 
"Gratulálunk a Gault&Millau étteremkalauz által díjazott Zala vármegyei éttermeknek! Külön elismerésünket fejezzük ki a zalaegerszegi Fehér Hattyúnak és a zalaegerszegi tulajdonosú NABOO Fine Bistro & Barnak. Kiemelkedő teljesítményük és finom ételeik bizonyítják a szakma iránti elkötelezettséget. A vendégek és a szakma egyaránt értékelik az éttermek munkáját. Folytassák a magas színvonalú vendéglátást és maradjanak példaképek a régióban!" - fogalmazott Balaicz Zoltán.

A zalai díjazottak listája:

  • Fehér Hattyú - Zalaegerszeg
  •  NABOO Fine Bistro & Bar - Gyenesdiás
  • Kicsi Csóka Bisztró - Balatongyörök
  • Bonne Chance Restaurant & Hotel - Bázakerettye
  •  Brix Bistro - Hévíz
  •  La Vie Gourmet Étterem / Le Primore Hotel & Spa - Hévíz
  •  Pajti - Keszthely
  •  Vitorlás Bisztró - Keszthely
  •  Lokalista - Nagykanizsa
  •  Szőlőskert Étterem - Nagykanizsa
  •  Noble's Étterem - Nemesnép
  •  Szent Domonkos Vendéglő - Várvölgy
  •  Zenit Balaton Étterem & Bar – Vonyarcvashegy
A gyenesdiási NABOO Fine Bistro & Bar is a Gault&Millau díjazottjai között

A témával több cikkben is foglalkoztunk, és folytatjuk a sorozatot.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu