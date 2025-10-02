1 órája
Ezek a legjobb éttermek most Zalában - a polgármester is gratulált a díjazottaknak
Az elmúlt napokban hírportálunkon is olvashattak a Gault&Millau étteremkalauz magyarországi díjazottjairól, köztük az elismert zalai éttermekről. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere most közösségi oldalán gratulált a díjazottaknak.
A zalaegerszegi Fehér Hattyú is elnyerte a rangos étteremkalauz díját
Forrás: Balaicz Zoltán Facebook oldala
Mint írta, megjelent a világ egyik legrangosabb étteremkalauza, rajta zalai díjazottakkal.
"Gratulálunk a Gault&Millau étteremkalauz által díjazott Zala vármegyei éttermeknek! Külön elismerésünket fejezzük ki a zalaegerszegi Fehér Hattyúnak és a zalaegerszegi tulajdonosú NABOO Fine Bistro & Barnak. Kiemelkedő teljesítményük és finom ételeik bizonyítják a szakma iránti elkötelezettséget. A vendégek és a szakma egyaránt értékelik az éttermek munkáját. Folytassák a magas színvonalú vendéglátást és maradjanak példaképek a régióban!" - fogalmazott Balaicz Zoltán.
A zalai díjazottak listája:
- Fehér Hattyú - Zalaegerszeg
- NABOO Fine Bistro & Bar - Gyenesdiás
- Kicsi Csóka Bisztró - Balatongyörök
- Bonne Chance Restaurant & Hotel - Bázakerettye
- Brix Bistro - Hévíz
- La Vie Gourmet Étterem / Le Primore Hotel & Spa - Hévíz
- Pajti - Keszthely
- Vitorlás Bisztró - Keszthely
- Lokalista - Nagykanizsa
- Szőlőskert Étterem - Nagykanizsa
- Noble's Étterem - Nemesnép
- Szent Domonkos Vendéglő - Várvölgy
- Zenit Balaton Étterem & Bar – Vonyarcvashegy
A témával több cikkben is foglalkoztunk, és folytatjuk a sorozatot.
