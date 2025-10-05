Michelin-csillagos helyen tanult a séf. A tóparti éttermet is díjazták, ahol a nagymamát idézik a mesélő ételek (galéria)

Ludányi Zsolt, Ambrus Dániel és Nagy Dániel Zalaegerszegen a Legends Pub indításával kezdte a gasztronómiai vállalkozást, majd következett a vizslaparki Piknik, végül a Fehér Hattyú étterem, s a mellette lévő Kiskacsa büfé. Szeretnek jókat enni, járják az országot-világot, hogy újabb gasztronómiai élményeket gyűjtsenek. Kiváló és összetartó csapatuk van mindegyik helyen, fontos számukra a kollégák megbecsülése, továbbképzése. Ennyi lenne a titok? A gasztronómiai siker több részből áll természetesen, s ahhoz bizony elengedhetetlen a kedves felszolgálás, a változatos és ízletes menü, a „ház ajánlata”, no és egy céltudatos, kísérletező, a munkájában alázatos séf. A Gault&Millau étteremkalauz szerint megérdemelten kapták a 12,5 pontot, s a séfsapkát.

A gasztronómiai siker eredménye. Németh Patrik a Gault&Millau étteremkalauz oklevelével a kezében. Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap.

- Olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahol az étel elfogyasztása élmény egy gyönyörű környezetben. Legyen az étlapon a vendég kedvence, de olyan is, amit itt próbálhat ki nálunk – felelte érdeklődésünkre Ludányi Zsolt, akivel éppen ebédidőben beszélgettünk, körülöttünk sorra érkeztek a betérők. - A menüt és az étlapot úgy állítjuk össze, hogy a minőségi alapanyagokból a legjobbakat hozzuk ki. Tavaly indultunk, ha visszatekintek, honnan, úgy érzem, hogy minőségi ugrást értünk el, persze bőven van még hova fejlődni.

A gasztronómiai siker főbb összetevői, hozzávalói

Németh Patrik főszakács idén tavasszal vette át a konyha irányítását. A fiatal séf még tavaly júniusban csatlakozott a csapathoz, egy ideig Ausztriában dolgozott, de már vágyott haza. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtött az őrségi, egy Michelin-csillagos Pajta étteremben is, ahol Farkas Richárd séftől tanult. Patrik a Fehér Hattyúban az elődje távozása után lett a csapat irányítója. Mint mondta, a Gault&Millau étteremkalauz több mint 90 -féle szempontot vesz igénybe az értékelés során, figyelik a séf kreativitását, a kínálatot, az alapanyag minőséget, a kiszolgálást, a környezetet, a vendégélményt. A másfél év alatt kitapasztalták, hogy a magyar ízek mellett, a francia, olaszos jelleget keresik leginkább.