Michelin-csillagos helyen tanult a séf. A tóparti éttermet is díjazták, ahol a nagymamát idézik a mesélő ételek (galéria)
Páratlan környezetben található az „Év háza 2024 verseny" közönségdíjas vendéglátóhelye. A zalaegerszegi, Gébárti-tó melletti Fehér Hattyú most egy gasztronómiai sikernek is örülhet, hiszen a Gault&Millau étteremkalauz zalai díjazott vendéglátóhelyeinek listáján szerepel. S hogy mi a titkuk? Talán megfejtjük a következő cikkben.
A gasztronómiai siker a konyhában kezdődik. Tánczos Kristóf felszolgáló az ételt viszi ki, mögötte Ignácz Tibor szakács és Németh Patrik séf.
Ludányi Zsolt, Ambrus Dániel és Nagy Dániel Zalaegerszegen a Legends Pub indításával kezdte a gasztronómiai vállalkozást, majd következett a vizslaparki Piknik, végül a Fehér Hattyú étterem, s a mellette lévő Kiskacsa büfé. Szeretnek jókat enni, járják az országot-világot, hogy újabb gasztronómiai élményeket gyűjtsenek. Kiváló és összetartó csapatuk van mindegyik helyen, fontos számukra a kollégák megbecsülése, továbbképzése. Ennyi lenne a titok? A gasztronómiai siker több részből áll természetesen, s ahhoz bizony elengedhetetlen a kedves felszolgálás, a változatos és ízletes menü, a „ház ajánlata”, no és egy céltudatos, kísérletező, a munkájában alázatos séf. A Gault&Millau étteremkalauz szerint megérdemelten kapták a 12,5 pontot, s a séfsapkát.
- Olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahol az étel elfogyasztása élmény egy gyönyörű környezetben. Legyen az étlapon a vendég kedvence, de olyan is, amit itt próbálhat ki nálunk – felelte érdeklődésünkre Ludányi Zsolt, akivel éppen ebédidőben beszélgettünk, körülöttünk sorra érkeztek a betérők. - A menüt és az étlapot úgy állítjuk össze, hogy a minőségi alapanyagokból a legjobbakat hozzuk ki. Tavaly indultunk, ha visszatekintek, honnan, úgy érzem, hogy minőségi ugrást értünk el, persze bőven van még hova fejlődni.
A gasztronómiai siker főbb összetevői, hozzávalói
Németh Patrik főszakács idén tavasszal vette át a konyha irányítását. A fiatal séf még tavaly júniusban csatlakozott a csapathoz, egy ideig Ausztriában dolgozott, de már vágyott haza. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtött az őrségi, egy Michelin-csillagos Pajta étteremben is, ahol Farkas Richárd séftől tanult. Patrik a Fehér Hattyúban az elődje távozása után lett a csapat irányítója. Mint mondta, a Gault&Millau étteremkalauz több mint 90 -féle szempontot vesz igénybe az értékelés során, figyelik a séf kreativitását, a kínálatot, az alapanyag minőséget, a kiszolgálást, a környezetet, a vendégélményt. A másfél év alatt kitapasztalták, hogy a magyar ízek mellett, a francia, olaszos jelleget keresik leginkább.
Itt van az ősz, mit ajánl a séf?
A Fehér Hattyú az évszakokat követi, a szezonalitást veszi figyelembe a menü és az étlap összeállításakor. Próbálják a vasárnapi, családi élményeket visszahozni, természetesen a mama húslevesével nem lehet és nem is kell versenyezni. Szeretnek kísérletezni, a megszokott, mindenki által ismert ételeket kicsit átgondolják: a sertés szűz rakott burgonyával fogás náluk másként fest, szétszedve kerül a tányérre. Kérésünkre pedig a séf ott helyben, a beszélgetés közepén ajánlott egy őszi menüt az újságírónak.
- Az Őrség mellett vagyunk, itt van az ősz, tehát mindenképpen
- sütőtök krémlevest ajánlanék lepirított tökmaggal, olajjal, s egy kis sajtot csempésznék bele.
- Második fogásként gorgonzola sajtos, fermentált áfonyával készült rizottót készítenék, amit dióval dobnék fel.
A vendégek tudatosabbak, szeretnének életmódot váltani, keresik a zöldségeket. Nem mindig húst esznek hússal – tette hozzá Patrik. - Állandóan figyelem a trendet, sokat beszélgetek a séf kollégákkal.
- Ha megnézzük az edzőtermeket, sportpályákat vagy akár csak jó időben kitekintünk a Hattyú ablakain, látható, hogy egyre többen mozognak, egészségtudatosabban élnek és ennek megfelelően keresik az egészséges ételeket – folytatta Zsolt. - Ezt ugyancsak figyelembe vesszük a menü összeállításakor. Továbbá csatlakozom Patrikhoz, támogatjuk a kollégák fejlődését, ha szeretnének tanulni, körbenézni, tapasztalatot szerezni. Mi magunk is tartunk workshopokat, gasztronómiai programokat, boresteket, szakácsokat, sommelier-ket hívunk, Farkas Ricsi például tavaly volt vendégünk.
A Gault&Millau étteremkalauz sikere mellett ez is fontos
Az interjú végén annyit hozzátesznek, bátran fogadják, sőt kérik, az őszinte, építő jellegű kritikát, bár többnyire pozitív a visszajelzés. Mindig figyelnek a vendégekre, számítanak az együttműködésükre, hisz ebből tudnak építkezni, fejlődni. A konyhába ugyancsak eljut a vélemény, hogy melyik asztalnál érezték otthon magukat vagy kaptak új és feledhetetlen élményt. A Gault&Millau étteremkalauz szakmai elismerése és a vendégek elégedettsége együtt viszi előbbre a Fehér Hattyú csapatát.
A Gault&Millau étteremkalauz díját nyerte a Fehér HattyúFotók: Pezzetta Umberto
