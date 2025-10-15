Az autócsoda újra támad! Lehet, hogy az "Opel sosem kop el", de a Merci fecskéje sem... (galéria)

A garázsban porosodott verdáról az új tulajdonosai ezt írták: az 1967-es autó a maga patinájában öregedett meg, de kiállása, vonalai most is gyönyörűek, ajtajai úgy csukódnak, mint új korában. A beltere eredeti kárpitozású, ritka, 6 személyes kivitelű. Osztrák okmányai és a kulcsai is megvannak, motor- és alvázszámai eredetiek, így restaurálásra érdemes állapotú, 58 éves korára. Műszaki vizsgája 1994-ben járt le.

Garázsban porosodott, most megmentették és felújítják

Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Az internetes szakirodalom szerint a Mercedes-Benz W110 „fecske” az 1960-as években gyártott, jellegzetes fecskefarkú hátsó kialakításáról ismert modell, amely a Mercedes „Fintail” vagy „Heckflosse” sorozat része volt, s kora egyik legbiztonságosabb járműveként terveztek, ütközéselnyelő zónákkal. A W110-es sikeresen ötvözte a luxust és a takarékosságot, és noha 1968-ban leváltotta az utód W115, a klasszikus fecskefarkú modellek a mai napig népszerűek a gyűjtők és a márka rajongói körében.