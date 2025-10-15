47 perce
Az autócsoda újra támad! Lehet, hogy az "Opel sosem kop el", de a Merci fecskéje sem... (galéria)
Egy újabb megmentésre érdemes autóra csapott le Facebookon a szentendrei Oldtimer Automobil Kft. csapata. Szinte hihetetlen, de 31 évig garázsban porosodott a Mercedes-Benz W110 "fecske" benzines automatic.
Sötétségből a napfényre, az autó belsejéből már kiderül a márka...
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook
A garázsban porosodott verdáról az új tulajdonosai ezt írták: az 1967-es autó a maga patinájában öregedett meg, de kiállása, vonalai most is gyönyörűek, ajtajai úgy csukódnak, mint új korában. A beltere eredeti kárpitozású, ritka, 6 személyes kivitelű. Osztrák okmányai és a kulcsai is megvannak, motor- és alvázszámai eredetiek, így restaurálásra érdemes állapotú, 58 éves korára. Műszaki vizsgája 1994-ben járt le.
Garázsban porosodott: most feltámadhat
Az internetes szakirodalom szerint a Mercedes-Benz W110 „fecske” az 1960-as években gyártott, jellegzetes fecskefarkú hátsó kialakításáról ismert modell, amely a Mercedes „Fintail” vagy „Heckflosse” sorozat része volt, s kora egyik legbiztonságosabb járműveként terveztek, ütközéselnyelő zónákkal. A W110-es sikeresen ötvözte a luxust és a takarékosságot, és noha 1968-ban leváltotta az utód W115, a klasszikus fecskefarkú modellek a mai napig népszerűek a gyűjtők és a márka rajongói körében.
Kiszabadult a fogságból a MercedesFotók: Oldtimer Automobil Kft.
17 év után mozdult meg a Skoda 1000 MB – így mentettek meg egy igazi időutazó veteránt (galéria)
Megtaláltuk a tuti kocsit! Itt az Opel, ami sosem kop el...
Mozdulatlanul 15 évig: egy luxuslimuzin kapott új esélyt a feltámadásra (galéria)