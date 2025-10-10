Többe kerül, mint egy lakás régen – Ennyit fizetnek ma egy garázsért Zalában

Tapasztalataink alapján a garázsok ingatlan ára, illetve a bérlésüké is jócskán megemelkedett az utóbbi években, látszik, hogy a garázs befektetés sokak számára. De mit mond erről a piacra rálátó ingatlanos szakember?

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Taar Ottó, az Otthon Centrum zalaegerszegi vezetője a téma kapcsán úgy tájékoztatott, hogy portfóliójukban jelenleg találhatók új építésű garázsok Zalaegerszegen, itt egy 18 négyzetméteres garázs ára több mint 11 millió forint, vagyis 622 ezer a négyzetméter ára.

- Sokan keresik a garázsokat megyeszerte, nehéz is hozzájutni eladó garázshoz, főleg a jobb elhelyezkedésűekhez, amik Zalaegerszegen a belvárosban, vagy ahhoz közeli részen találhatók – magyarázta. - Ma már jellemzően egy garázs ára 8-10 millió forint, nem is olyan régen még lakást lehetett venni ennyiért. A garázsokkal is ugyanaz a helyzet jelenleg, mint az ingatlanokkal, kevés van belőlük, nehéz a piaci igényeket kiszolgálni.

Kevés az eladó garázs Zalában ami van, gyorsan elkapkodják

A garázs befektetésnek ma is kiváló – mondta a szakember –, hiszen alacsony a fenntartási költsége, kevesebb a rizikó a kiadásánál, nehezebb kárt tenni, rongálni, így akinek van garázsa, amit nem használ, az kiadja.

- Azt már nem mondhatjuk, hogy egy garázs ára nem nagy pénz, a jövőben pedig várhatóan a garázs ingatlanok ára is emelkedni fog a többi ingatlan árával együtt – tette hozzá. - Mivel a legtöbb városban, így Zalában is kevés a garázs, az építési vállalkozások, cégek látnak fantáziát a garázsépítésben és ezeket sikerül is eladni.

Sokan vadásznak kiadó garázsokra, de havi 50 ezer is lehet a bérleti díj

Azt is elmondta, hogy kiadó garázs nincs a Otthon Centrum portfóliójában, ezek kiadását inkább privátban oldják meg a tulajdonosok. Kiadó garázs Zalaegerszeg városában legalább 20-25 ezer forint havi költség.

A ingatlan.com adatai szerint van 14 kiadó garázs Zalaegerszegen, a legkisebb 15, a legnagyobb 23 négyzetméter. A bérlemények ára 15 és 50 ezer forint között mozog havonta. Ugyanitt elérhető 10 kiadó garázs Nagykanizsán, mindegyik 20 nm alatti, 20-36 ezer forintért havonta.