4 órája
Nyolcszáz diákot mozgattak meg a zalai rendezvényen - fontos információkhoz jutottak
Ingyenes egészségnap és szűrés zajlott a minap a Ganz Ábrahám Technikumban, az Egészséges Zalaegerszeg program részeként - számolt be róla Balaicz Zoltán.
Tíz helyszínen mintegy 800 diák vett részt a zalaegerszegi Ganz-technikum egészségnapján
Fotó: Balaicz Zoltán / Facebook
Zalaegerszeg polgármestere közösségi oldalán tájékoztatott a két épületben, tíz helyszínen, mintegy 800 diák részvételével megtartott szűrővizsgálatokról és ismeretterjesztő előadásokról, amelyek a Viva Plazma, az önkormányzat és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szervezésében valósultak meg a Ganz-technikumban. Balaicz Zoltán jelezte: a Viva Plazma szakemberei folyamatosan járják a városi intézményeket és szervezeteket, ahol ingyenes szűréseket végeznek és előadásokat tartanak a továbbiakban is.
