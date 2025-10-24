Nyolcszáz diákot mozgattak meg a zalai rendezvényen - fontos információkhoz jutottak

Zalaegerszeg polgármestere közösségi oldalán tájékoztatott a két épületben, tíz helyszínen, mintegy 800 diák részvételével megtartott szűrővizsgálatokról és ismeretterjesztő előadásokról, amelyek a Viva Plazma, az önkormányzat és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szervezésében valósultak meg a Ganz-technikumban. Balaicz Zoltán jelezte: a Viva Plazma szakemberei folyamatosan járják a városi intézményeket és szervezeteket, ahol ingyenes szűréseket végeznek és előadásokat tartanak a továbbiakban is.

