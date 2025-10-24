október 24., péntek

Salamon névnap

14°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségnap és szűrővizsgálatok

1 órája

Nyolcszáz diákot mozgattak meg a zalai rendezvényen - fontos információkhoz jutottak

Címkék#Ganz Ábrahám Technikum#egészségnap#szűrővizsgálatok

Ingyenes egészségnap és szűrés zajlott a minap a Ganz Ábrahám Technikumban, az Egészséges Zalaegerszeg program részeként - számolt be róla Balaicz Zoltán.

Zaol.hu
Nyolcszáz diákot mozgattak meg a zalai rendezvényen - fontos információkhoz jutottak

Tíz helyszínen mintegy 800 diák vett részt a zalaegerszegi Ganz-technikum egészségnapján

Fotó: Balaicz Zoltán / Facebook

Zalaegerszeg polgármestere közösségi oldalán tájékoztatott a két épületben, tíz helyszínen, mintegy 800 diák részvételével megtartott szűrővizsgálatokról és ismeretterjesztő előadásokról, amelyek a Viva Plazma, az önkormányzat és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szervezésében valósultak meg a Ganz-technikumban. Balaicz Zoltán jelezte: a Viva Plazma szakemberei folyamatosan járják a városi intézményeket és szervezeteket, ahol ingyenes szűréseket végeznek és előadásokat tartanak a továbbiakban is.

Olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu