október 17., péntek

Hedvig névnap

11°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termés

1 órája

Most kiderül, egyetlen kukoricaszem mire képes – a betakarítás ma már nem idézi a régi időket (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#takarmánykukorica#Felsőrajk#Vigh László#gabona

Vágásra érett táblán mutatta be a kukoricaaratás régi és új módszerét Vigh László országgyűlési képviselő Felsőrajk határában. A gabona betakarításának fontos mozzanatait figyelhették testközelből az érdeklődők.

Benedek Bálint
Most kiderül, egyetlen kukoricaszem mire képes – a betakarítás ma már nem idézi a régi időket (galéria, videó)

Vigh László őseink gabona-betakarítási műveleteibe is betekintést engedett

Fotó: Szakony Attila

A gabona betakarítása, jelesül a takarmánykukorica aratása folyik ezekben a napokban vármegyeszerte. A takarmánykukorica érettségét a kalász sárgulása és a szemek keményedése jelzi. A tömött szemekből nyomva nem folyik tejszerű nedv, hanem kemény, száraz anyag válik ki.

gabona betakarítás
Őseinket megizzaszthatta a gabona betakarítása, hiszen a takarmánykukorica esetében csövenként kellett lefejteni a szemeket.
Fotó: Szakony Attila

Gabona betakarítása: őseinket megizzasztotta

– Tavasszal elvetettünk egy szem kukoricát, abból egy száron egy, illetve két fej kukoricacső növekszik, nagyon ritka, hogy hármat hoz – avatott be a részletekbe Vigh László, aki bátyja mintegy öthektáros termőföldjén fogadott bennünket. – Tehát egy szem elvetése akár 1600 szemet ad ősszel. Őseink kézzel szedték le a kukoricaszárról a termést és kosarakba rakták, majd beleöntötték zsákokba. Ezeket elvitték haza s a góréba, vagyis fedett tárolóba tették. Amikor itt alaposan kiszáradt, utána lemorzsolták a csövekről a szemeket. Kezdetben még egymáshoz dörzsölték a csöveket, később egy speciális, éles fogazattal ellátott fém eszközzel könnyítették meg a munkát. Amikor kiszáradt, általában ledarálták, és úgy adták a baromfiudvar lakóinak, valamint a sertéseknek.

gabona betakarítás
Hasít a kombájn Felsőrajkon, a volánnál ifj. Vigh György
Fotó: Szakony Attila

Kombájnnal egyszerűbb

Vigh László hozzátette: ezzel szemben most kijön egy kombájn, és anélkül, hogy bárki kézzel hozzáérne a növényekhez, néhány fordulóval levágja s automatikusan áttölti a magszállítóba. Innen pedig szárítóüzembe kerül, majd értékesítik. Ezúttal is bátyjának a két fia, ifj. Vigh György és Vigh Bálint dolgoztak. Őket a munkafolyamat közben sült hurkával, kolbásszal és házi rétessel vendégelt meg a honatya.

A kukorica aratása Felsőrajkon

Fotók: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu