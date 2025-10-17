Most kiderül, egyetlen kukoricaszem mire képes – a betakarítás ma már nem idézi a régi időket (galéria, videó)

A gabona betakarítása, jelesül a takarmánykukorica aratása folyik ezekben a napokban vármegyeszerte. A takarmánykukorica érettségét a kalász sárgulása és a szemek keményedése jelzi. A tömött szemekből nyomva nem folyik tejszerű nedv, hanem kemény, száraz anyag válik ki.

Őseinket megizzaszthatta a gabona betakarítása, hiszen a takarmánykukorica esetében csövenként kellett lefejteni a szemeket.

Fotó: Szakony Attila

Gabona betakarítása: őseinket megizzasztotta

– Tavasszal elvetettünk egy szem kukoricát, abból egy száron egy, illetve két fej kukoricacső növekszik, nagyon ritka, hogy hármat hoz – avatott be a részletekbe Vigh László, aki bátyja mintegy öthektáros termőföldjén fogadott bennünket. – Tehát egy szem elvetése akár 1600 szemet ad ősszel. Őseink kézzel szedték le a kukoricaszárról a termést és kosarakba rakták, majd beleöntötték zsákokba. Ezeket elvitték haza s a góréba, vagyis fedett tárolóba tették. Amikor itt alaposan kiszáradt, utána lemorzsolták a csövekről a szemeket. Kezdetben még egymáshoz dörzsölték a csöveket, később egy speciális, éles fogazattal ellátott fém eszközzel könnyítették meg a munkát. Amikor kiszáradt, általában ledarálták, és úgy adták a baromfiudvar lakóinak, valamint a sertéseknek.

Hasít a kombájn Felsőrajkon, a volánnál ifj. Vigh György

Fotó: Szakony Attila

Kombájnnal egyszerűbb

Vigh László hozzátette: ezzel szemben most kijön egy kombájn, és anélkül, hogy bárki kézzel hozzáérne a növényekhez, néhány fordulóval levágja s automatikusan áttölti a magszállítóba. Innen pedig szárítóüzembe kerül, majd értékesítik. Ezúttal is bátyjának a két fia, ifj. Vigh György és Vigh Bálint dolgoztak. Őket a munkafolyamat közben sült hurkával, kolbásszal és házi rétessel vendégelt meg a honatya.