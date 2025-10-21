2 órája
Túlélők, rejtélyesek, rémisztőek, meglepők, mulatságosak - TOP 10 furcsa állat
Van, amelyik túléli majd az emberiséget, van, amelyik csak 15 ezer évig él, van, amelyik füleit egymástól függetlenül képes mozgatni, van és van mosolyogtató. Földünk rengeteg furcsa állat lakhelye - ismerjünk meg néhányat!
Mókás és örökké fiatal - axolotl
Fotó: Tim Flach/WWF
Az állatvilág izgalmas, színes és rejtélyes. Kicsik és nagyok, félelmetesek és viccesek, észrevétlenek és feltűnőek: rengeteg furcsa állat él földön, vízen, levegőben.
TOP 10 furcsa állat
Az állatvilág legfurcsább tagjai igazán nem mindennapiak, így méltán érdemlik meg a figyelmet.
A mágikus tekintetű koboldmaki
Bár első pillantása hatalmas szemei tűnnek fel, vélhetnénk, hogy rendkívül jól lát, ezt azonban csak úgy tudja megtenni, hogy egész fejét elforgatja, ráadásul akár 180 fokkal is. Ám a koboldmakinak nem csak a szeme érdekes: két fülét egymástól függetlenül is képes mozgatni.
A legcsúnyább lény - blobfish, a pacahal
A világ legcsúnyább állataként is emlegetik a pacahalat, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy csak akkor lesz ilyen ronda, amikor kikerül természetes élőhelyéről, a vízből - addig ugyanis egy szinte teljesen átlagos hal. Szomorú a történetben, hogy bár híres csúnyasága, de csak akkor ilyen, amikor elpusztult.
Furcsa és falánk - a csillagorú vakond
Még csak nem is kinézete a legfurcsább: a National Geographic szerint a csillagorrú vakondok gyorsabban esznek, mint bármely más emlős: mindössze negyed másodperc alatt felfalják táplálékukat. Ezekre furcsa szaglószervük segítségével lelnek.
Parányi túlélő - vízimedve
Ki hinné, hogy a tardigrade, azaz vízimedve valójában egy mikroszkopikus lény? Az Oxfordi Egyetem tudósai szerint ez a lehet majd egyszer a Föld utolsó lakója: az gondolják, hogy e medveállatnak is nevezett mikroszkópikus kicsinységek túlélik az asztrofizikai katasztrófák okozta kihalást és legalább 10 milliárd évig létezni fognak, jóval tovább, mint az emberi faj. Addig is szívósak: legellenállóbb élőlényei, akár 30 évig is élnek élelem és víz nélkül, átvészelnek akár 150 fokos meleget, a mélytengeri körülményeket és a fagyos űrt is.
Inkább vicces látványa, mint borzasztó szaga - pettyes bűzös borz
A Brittanica leírása szerint a pettyes bűzös borz szagos permetet bocsájt ki, így üldözi el az életét fenyegető ragadozókat. Ám a bűzpermet csak a végső csapás: ennek kibocsátása előtt ezek az állatok csapdosnak, topognak, sziszegnek, vicsorognak, vagy éppen halált színlelnek.
Játékállatnak hinnénk, pedig valódi - axolotl
A WWF leírása szerint az axolotlokat Xolotlról, a tűz és villámlás azték istenéről nevezték el, aki szalamandra alakot tudott ölteni. A szinte kimondhatatlan nevű állat mulatságos kinézete ellenére az orvostudomány számára is érdekes. Ez az állat nagy túlélő: képesek regenerálni elveszett végtagjaikat és egész életükben „fiatalok” maradnak.
Félig zebra, de zsiráf is - de mégsem az - opaki
Rendszertani besorolása szerint a zsiráfokhoz tartozik, kinézetre zebra is lehetne - legalábbis félig: ez a furcsa afrikai lény, az okapi gyébként magányos, rejtőzködő állat, olyannyira, hogy csak 1901-ben került először ember szeme elé.
+ 3 leg...
- A legkisebb - az etruszk cickány
Mindössze négy centis, alig két kilós - az etruszk cickány a világ legkisebb emlőse, ám meglepő módon naponta testsúlya kétszeresének megfelelő táplálékot fogyaszt.
- A legnagyobb - a kék bálna
Akár harminc méternél is hosszabb és majdnem 200 tonnás a Földön jelenleg is élő kék bálna, melynek életkora is tekintélyes: akár 90 évig is élnek.
- A leghosszabb életű - tengeri szivacs
Egyes adatok szerint az üvegszivacsok akár 15 ezer évig is élhetnek, titkuk pedig az, hogy sejtjeik végtelenül regenerálódhatnak.
És a ráadás: messze földön híres
A sok furcsa állat után ne feledkezzünk meg egy zalai madárról sem, aki szépsége mellett azzal is büszkélkedhet, hogy igazi sztár az online világban is: Totó, a Balatoni Madárpark lakója Cserszegtomajon várja a látogatókat sok madártársával együtt.