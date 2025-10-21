Túlélők, rejtélyesek, rémisztőek, meglepők, mulatságosak - TOP 10 furcsa állat

Az állatvilág izgalmas, színes és rejtélyes. Kicsik és nagyok, félelmetesek és viccesek, észrevétlenek és feltűnőek: rengeteg furcsa állat él földön, vízen, levegőben.

Nem hagyhatjuk ki , hiszen furcsa állat - idén a magyar szöcskeegér lett Az év emlőse

Fotó: Bükki Nemzeti Park

TOP 10 furcsa állat

Az állatvilág legfurcsább tagjai igazán nem mindennapiak, így méltán érdemlik meg a figyelmet.

A mágikus tekintetű koboldmaki

Bár első pillantása hatalmas szemei tűnnek fel, vélhetnénk, hogy rendkívül jól lát, ezt azonban csak úgy tudja megtenni, hogy egész fejét elforgatja, ráadásul akár 180 fokkal is. Ám a koboldmakinak nem csak a szeme érdekes: két fülét egymástól függetlenül is képes mozgatni.

Szem és fül - mindkettőben különleges a koboldmaki

Fotó: Frans Lanting/Minden Pictures/





A legcsúnyább lény - blobfish, a pacahal

A világ legcsúnyább állataként is emlegetik a pacahalat, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy csak akkor lesz ilyen ronda, amikor kikerül természetes élőhelyéről, a vízből - addig ugyanis egy szinte teljesen átlagos hal. Szomorú a történetben, hogy bár híres csúnyasága, de csak akkor ilyen, amikor elpusztult.

A világ legrondább hala - de csak akkor ilyen, ha elpusztult

Fotó: Kerryn Parkinson/BBC sciencefocus.com/





Furcsa és falánk - a csillagorú vakond

Még csak nem is kinézete a legfurcsább: a National Geographic szerint a csillagorrú vakondok gyorsabban esznek, mint bármely más emlős: mindössze negyed másodperc alatt felfalják táplálékukat. Ezekre furcsa szaglószervük segítségével lelnek.

Nem mindennapi látvány a csillagorrú vakond

Fotó: Kenneth C. Catania/https://www.scientificamerican.com/



Parányi túlélő - vízimedve

Ki hinné, hogy a tardigrade, azaz vízimedve valójában egy mikroszkopikus lény? Az Oxfordi Egyetem tudósai szerint ez a lehet majd egyszer a Föld utolsó lakója: az gondolják, hogy e medveállatnak is nevezett mikroszkópikus kicsinységek túlélik az asztrofizikai katasztrófák okozta kihalást és legalább 10 milliárd évig létezni fognak, jóval tovább, mint az emberi faj. Addig is szívósak: legellenállóbb élőlényei, akár 30 évig is élnek élelem és víz nélkül, átvészelnek akár 150 fokos meleget, a mélytengeri körülményeket és a fagyos űrt is.

Amilyen kicsi, olyan nagy túlélő a vízi medveállat

Fotó: American Museum of Natural History/Facebook

Inkább vicces látványa, mint borzasztó szaga - pettyes bűzös borz

A Brittanica leírása szerint a pettyes bűzös borz szagos permetet bocsájt ki, így üldözi el az életét fenyegető ragadozókat. Ám a bűzpermet csak a végső csapás: ennek kibocsátása előtt ezek az állatok csapdosnak, topognak, sziszegnek, vicsorognak, vagy éppen halált színlelnek.