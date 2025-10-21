október 21., kedd

Állatvilág

2 órája

Túlélők, rejtélyesek, rémisztőek, meglepők, mulatságosak - TOP 10 furcsa állat

Van, amelyik túléli majd az emberiséget, van, amelyik csak 15 ezer évig él, van, amelyik füleit egymástól függetlenül képes mozgatni, van és van mosolyogtató. Földünk rengeteg furcsa állat lakhelye - ismerjünk meg néhányat!

Keszey Ágnes
Túlélők, rejtélyesek, rémisztőek, meglepők, mulatságosak - TOP 10 furcsa állat

Mókás és örökké fiatal - axolotl

Fotó: Tim Flach/WWF

Az állatvilág izgalmas, színes és rejtélyes. Kicsik és nagyok, félelmetesek és viccesek, észrevétlenek és feltűnőek: rengeteg furcsa állat él földön, vízen, levegőben. 

az év emlőse, furcsa állat
Nem hagyhatjuk ki , hiszen furcsa állat - idén a magyar szöcskeegér lett Az év emlőse
Fotó: Bükki Nemzeti Park

TOP 10 furcsa állat

Az állatvilág legfurcsább tagjai igazán nem mindennapiak, így méltán érdemlik meg a figyelmet. 

A mágikus tekintetű koboldmaki 

Bár első pillantása hatalmas szemei tűnnek fel, vélhetnénk, hogy rendkívül jól lát, ezt azonban csak úgy tudja megtenni, hogy egész fejét elforgatja, ráadásul akár 180 fokkal is. Ám a koboldmakinak nem csak a szeme érdekes: két fülét egymástól függetlenül is képes mozgatni. 

Szem és fül - mindkettőben különleges a koboldmaki 
Fotó: Frans Lanting/Minden Pictures/


 

A legcsúnyább lény - blobfish, a pacahal

A világ legcsúnyább állataként is emlegetik a pacahalat, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy csak akkor lesz ilyen ronda, amikor kikerül természetes élőhelyéről, a vízből - addig ugyanis egy szinte teljesen átlagos hal. Szomorú a történetben, hogy bár híres csúnyasága, de csak akkor ilyen, amikor elpusztult. 

A világ legrondább hala - de csak akkor ilyen, ha elpusztult 
Fotó: Kerryn Parkinson/BBC sciencefocus.com/


 

Furcsa és falánk - a csillagorú vakond 

Még csak nem is kinézete a legfurcsább: a National Geographic szerint a csillagorrú vakondok gyorsabban esznek, mint bármely más emlős:  mindössze negyed másodperc alatt felfalják táplálékukat. Ezekre furcsa szaglószervük segítségével lelnek. 

Nem mindennapi látvány a csillagorrú vakond 
Fotó: Kenneth C. Catania/https://www.scientificamerican.com/


Parányi túlélő - vízimedve 

Ki hinné, hogy a tardigrade, azaz vízimedve valójában egy mikroszkopikus lény? Az Oxfordi Egyetem tudósai szerint ez a lehet majd egyszer a Föld utolsó lakója: az gondolják, hogy e medveállatnak is nevezett mikroszkópikus kicsinységek túlélik az asztrofizikai katasztrófák okozta kihalást és legalább 10 milliárd évig létezni fognak, jóval tovább, mint az emberi faj. Addig is szívósak: legellenállóbb élőlényei, akár 30 évig is élnek élelem és víz nélkül, átvészelnek akár 150 fokos meleget,  a mélytengeri körülményeket és a fagyos űrt is.  

Amilyen kicsi, olyan nagy túlélő a vízi medveállat 
Fotó: American Museum of Natural History/Facebook

 

Inkább vicces látványa, mint borzasztó szaga - pettyes bűzös borz 

A Brittanica leírása szerint a pettyes bűzös borz szagos permetet bocsájt ki, így üldözi el az életét fenyegető ragadozókat. Ám a bűzpermet csak a végső csapás: ennek kibocsátása előtt ezek az állatok csapdosnak, topognak, sziszegnek, vicsorognak, vagy éppen halált színlelnek. 

Inkább nézzük, mint szagoljuk: látványa kedves, szaga rettenetes -  ilyen a bűzös borz
Fotó: W. Perry Conway—Corbis/Getty Images


 

Játékállatnak hinnénk, pedig valódi - axolotl

A WWF leírása szerint az axolotlokat Xolotlról, a tűz és villámlás azték istenéről nevezték el, aki szalamandra alakot tudott ölteni. A szinte kimondhatatlan nevű állat mulatságos kinézete ellenére az orvostudomány számára is érdekes. Ez az állat  nagy túlélő: képesek regenerálni elveszett végtagjaikat és egész életükben „fiatalok” maradnak. 

Mókás és örökké fiatal - axolotl


 

Félig zebra, de zsiráf is - de mégsem az - opaki

Rendszertani besorolása szerint a zsiráfokhoz tartozik, kinézetre zebra is lehetne - legalábbis félig: ez a furcsa afrikai lény, az okapi gyébként magányos, rejtőzködő  állat, olyannyira, hogy csak 1901-ben került először ember szeme elé. 

 


+ 3 leg... 
 

  • A legkisebb - az etruszk cickány

Mindössze négy centis, alig két kilós - az etruszk cickány a világ legkisebb emlőse, ám meglepő módon naponta testsúlya kétszeresének megfelelő táplálékot fogyaszt. 
 

  • A legnagyobb - a kék bálna
    Akár harminc méternél is hosszabb és majdnem 200 tonnás a Földön jelenleg is élő kék bálna, melynek életkora is tekintélyes: akár 90 évig is élnek. 
     
  • A leghosszabb életű - tengeri szivacs
    Egyes adatok szerint az üvegszivacsok akár 15 ezer évig is élhetnek, titkuk pedig az, hogy sejtjeik végtelenül regenerálódhatnak. 
     

És a ráadás: messze földön híres

A sok furcsa állat után ne feledkezzünk meg egy zalai madárról sem, aki szépsége mellett azzal is büszkélkedhet, hogy igazi sztár az online világban is: Totó, a Balatoni Madárpark lakója Cserszegtomajon várja a látogatókat sok madártársával együtt. 

 


 

 

