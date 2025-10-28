Friss információ! Szünetel a vonatforgalom ezen a szakaszon, zalai megállót is érint

A Pannónia IR-k, Dombóvár-Nagykanizsa személyvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek Nagykanizsa és Gyékényes között, mert Murakeresztúr és Őrtilos között egy tehervonat leszakította a felsővezetéket - közölte a MÁV-Csoport.

A Szombathely felől érkező Pannónia IR-k Murakeresztúrig közlekednek.

A pótlóbuszok: