58 perce
Friss információ! Szünetel a vonatforgalom ezen a szakaszon, zalai megállót is érint
Személyvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek Nagykanizsa és Gyékényes között. Illusztráció: Benedek Bálint
A Pannónia IR-k, Dombóvár-Nagykanizsa személyvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek Nagykanizsa és Gyékényes között, mert Murakeresztúr és Őrtilos között egy tehervonat leszakította a felsővezetéket - közölte a MÁV-Csoport.
- A Szombathely felől érkező Pannónia IR-k Murakeresztúrig közlekednek.
A pótlóbuszok:
- Murakeresztúr vasútállomást nem érintik,
- Nagykanizsa és Gyékényes között csak Őrtilos, autóbusz-fordulóban állnak meg.
- A Gyékényesről 19:40-kor Balatonszentgyörgyre induló IC (11201) helyett pótlóbusz közlekedik.
