Friss információ! Szünetel a vonatforgalom ezen a szakaszon, zalai megállót is érint

Címkék#Gyékényes#vonatforgalom#Nagykanizsa#Murakeresztúr

Korosa Titanilla
Személyvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek Nagykanizsa és Gyékényes között. Illusztráció: Benedek Bálint

A Pannónia IR-k, Dombóvár-Nagykanizsa személyvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek Nagykanizsa és Gyékényes között, mert Murakeresztúr és Őrtilos között egy tehervonat leszakította a felsővezetéket - közölte a MÁV-Csoport.

  • A Szombathely felől érkező Pannónia IR-k Murakeresztúrig közlekednek.

A pótlóbuszok:

  • Murakeresztúr vasútállomást nem érintik,
  • Nagykanizsa és Gyékényes között csak Őrtilos, autóbusz-fordulóban állnak meg.
  • A Gyékényesről 19:40-kor Balatonszentgyörgyre induló IC (11201) helyett pótlóbusz közlekedik.

 

