október 21., kedd

Orsolya névnap

15°
+14
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Liszt-iskola

2 órája

Gyerekek elkapott pillanatai a falakon – fotóriporterek zsűriztek

Címkék#fotókiállítás#Ellesett pillanatok#fotóriporter

Ismét a tehetségek kerültek középpontba a zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskolában. Az intézmény galériájában nyílt kiállítás hétfőn Ellesett pillanatok címmel. Ezúttal nem vendégalkotót kértek fel, hanem az iskola diákjai mutatkoztak be a válogatáson. A beérkező fényképeket Seres Péter és Pezzetta Umberto fotóriporter értékelte.

Mozsár Eszter
Gyerekek elkapott pillanatai a falakon – fotóriporterek zsűriztek

A gyerekek műveit Pezzetta Umberto és Seres Péter értékelte.

Forrás: Liszt Ferenc Általános Iskola

A rendezvényen Seres Péter ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a műveket, s egyúttal átadták az elismeréseket a szervezők. A 3-5. évfolyamon első helyezett lett Fitos Bíborka (5.a), második helyezést ért el Orbán Péter (3.b), harmadik lett Salamon Luca (5.b). A 6-8. évfolyamon a legjobb alkotást készítette Horváth Helena (6.a), második helyen Péntek Lara (7.a) végzett, míg harmadik Szabó Réka (8.a.) lett.


 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu