Gyerekek elkapott pillanatai a falakon – fotóriporterek zsűriztek

A rendezvényen Seres Péter ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a műveket, s egyúttal átadták az elismeréseket a szervezők. A 3-5. évfolyamon első helyezett lett Fitos Bíborka (5.a), második helyezést ért el Orbán Péter (3.b), harmadik lett Salamon Luca (5.b). A 6-8. évfolyamon a legjobb alkotást készítette Horváth Helena (6.a), második helyen Péntek Lara (7.a) végzett, míg harmadik Szabó Réka (8.a.) lett.











