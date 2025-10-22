A szuverenista magyarok Zalából csütörtökön részt vesznek a békemeneten (galéria)

A forradalom és szabadságharc előestéjén rendezett főhajtáson a Fidesz-KDNP prominens személyiségei, Bata Hajnalka, a vármegyei közgyűlés alelnöke, önkormányzati képviselők, a környék településeinek polgármesterei és a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai is részt vettek. Az NPE tagja, Marton Balázs az emlékműnél szólt az emberekhez: Miért ide jöttünk ünnepelni? Miért itt épült az 56-os emlékmű? Miért kapta mai nevét ez a park? Mert pontosan tudják, hogy 1956. október 26-án ebből a nagykanizsai saroképületből, a magukat akkor Magyar Dolgozók Pártjának hazudó kommunisták városi székházából adtak le célzott puskalövéseket az utcán és a parkban hömpölygő tömegre – és a mozi előtt ácsorgó kamaszra...

A forradalom és szabadságharc emlékére rendezett főhajtáson Cseresnyés Péter szólt a megjelentekhez

Fotó: Szakony Attila

Forradalom és szabadságharc: a magyarok védik szuverenitásukat

Majd Cseresnyés Péter lépett a mikrofonhoz, aki ünnepi beszédében elmondta: a birodalmak erőszakosak, azt szeretik, ha az alárendeltnek tartottak azt teszik, amit a birodalom akar. Ha nem ez van büntetnek, szankcionálnak, beleavatkoznak a folyamatokba. Mint ma Brüsszel, ami nem akarja lenyelni, hogy a magyarok védik a szuverenitásukat, Európa jövőjét, ami sajnos veszélyben van.

A Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai álltak sorfalat az emlékmű mellett

Fotó: Szakony Attila

A háború megsebesítette a gazdaságot is

– Az európai gazdaság is komolyan megsebesült, számolatlanul küldik a brüsszeliek a pénzt Ukrajnába – fogalmazott. – A gazdasági fejlődés megállt, az árak emelkednek, az európai vállalatok szenvednek. A háború blokkolja az európai gazdaságot, így persze a magyar gazdaságot is. A szankciók bennünket véreztetnek ki, a befektetők elvándorolnak Európából, s közben az európai vezetők a háborús győzelem illúziójában ringatják magukat. A felek három és fél éve nem bírnak egymással, folytatódik a vérontás.

A Fidesz nevében koszorúztak, balról: Balogh László, Cseresnyés Péter, Bata Hajnalka és Bene Csaba

Fotó: Szakony Attila

Október 23-a, a békemenet napja

Cseresnyés Péter szerint itt az ideje kimondani: az európai vezetők, a brüsszeli bürokraták egy reménytelen háborúba vezették a Nyugatot. Béke kell. Ezért kell minél többen részt vennünk a csütörtöki békemeneten, és kell minél többünknek aláírni a béke melletti elkötelezettséget bizonyító aláíróíveket. Keressük a lehetőséget és biztassunk minél többeket a béke melletti kiállásra aláírásuk megerősítésével.