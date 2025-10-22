október 22., szerda

Főhajtás

1 órája

A szuverenista magyarok Zalából csütörtökön részt vesznek a békemeneten (galéria)

Bennünket még soha egyetlen rossz szándékú megszállónak sem sikerült végleg betörni vagy megszelídíteni – mondta Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, a Nagykanizsai Polgári Egyesület (NPE) megemlékezésén az '56-os emlékkertben. A forradalom és szabadságharc előestéjén, szerdán rendezett főhajtás üzenete is elhangzott.

Benedek Bálint
A forradalom és szabadságharc előestéjén tartott megemlékezést az '56-os emlékkertben a Nagykanizsai Polgári Egyesület

Fotó: Szakony Attila

A forradalom és szabadságharc előestéjén rendezett főhajtáson a Fidesz-KDNP prominens személyiségei, Bata Hajnalka, a vármegyei közgyűlés alelnöke, önkormányzati képviselők, a környék településeinek polgármesterei és a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai is részt vettek. Az NPE tagja, Marton Balázs az emlékműnél szólt az emberekhez: Miért ide jöttünk ünnepelni? Miért itt épült az 56-os emlékmű? Miért kapta mai nevét ez a park? Mert pontosan tudják, hogy 1956. október 26-án ebből a nagykanizsai saroképületből, a magukat akkor Magyar Dolgozók Pártjának hazudó kommunisták városi székházából adtak le célzott puskalövéseket az utcán és a parkban hömpölygő tömegre – és a mozi előtt ácsorgó kamaszra...

forradalom és szabadságharc
A forradalom és szabadságharc emlékére rendezett főhajtáson Cseresnyés Péter szólt a megjelentekhez
Fotó: Szakony Attila

Forradalom és szabadságharc: a magyarok védik szuverenitásukat

Majd Cseresnyés Péter lépett a mikrofonhoz, aki ünnepi beszédében elmondta: a birodalmak erőszakosak, azt szeretik, ha az alárendeltnek tartottak azt teszik, amit a birodalom akar. Ha nem ez van büntetnek, szankcionálnak, beleavatkoznak a folyamatokba. Mint ma Brüsszel, ami nem akarja lenyelni, hogy a magyarok védik a szuverenitásukat, Európa jövőjét, ami sajnos veszélyben van.

forradalom és szabadságharc
A Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai álltak sorfalat az emlékmű mellett
Fotó: Szakony Attila

A háború megsebesítette a gazdaságot is

– Az európai gazdaság is komolyan megsebesült, számolatlanul küldik a brüsszeliek a pénzt Ukrajnába – fogalmazott. – A gazdasági fejlődés megállt, az árak emelkednek, az európai vállalatok szenvednek. A háború blokkolja az európai gazdaságot, így persze a magyar gazdaságot is. A szankciók bennünket véreztetnek ki, a befektetők elvándorolnak Európából, s közben az európai vezetők a háborús győzelem illúziójában ringatják magukat. A felek három és fél éve nem bírnak egymással, folytatódik a vérontás.

forradalom és szabadságharc
A Fidesz nevében koszorúztak, balról: Balogh László, Cseresnyés Péter, Bata Hajnalka és Bene Csaba
Fotó: Szakony Attila

Október 23-a, a békemenet napja

Cseresnyés Péter szerint itt az ideje kimondani: az európai vezetők, a brüsszeli bürokraták egy reménytelen háborúba vezették a Nyugatot. Béke kell. Ezért kell minél többen részt vennünk a csütörtöki békemeneten, és kell minél többünknek aláírni a béke melletti elkötelezettséget bizonyító aláíróíveket. Keressük a lehetőséget és biztassunk minél többeket a béke melletti kiállásra aláírásuk megerősítésével.

Ezután az emlékműnél a résztvevő pártok és közösségek vezetői helyezték el a koszorúkat és mécseseket gyújtottak a forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. Majd a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárok vezetője, Dobri Lajos megkoszorúzta Orbán Nándor szobrát.

A Nagykanizsai Polgári Egyesület megemlékezése az '56-os emlékkertben

Fotók: Szakony Attila

 

