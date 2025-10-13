Zalaegerszeg adott otthont a Formációs Magyar Bajnokságnak (galéria)

A rangos versenyen 56 csapat mérte össze tudását, ahol nemcsak a magyar bajnoki címek sorsa dőlt el, hanem a világ- és Európa-bajnokságokra való kvalifikációk is tétként lebegtek a táncosok előtt.

A Gála Táncegyüttes megvédte a bajnoki címét Fotó: Pezzetta Umberto

A rendezvényt Makovecz Tamás, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője nyitotta meg. A megnyitó műsort a Gála Társastáncklub Egyesület utánpótlás csapata színesítette, akiknek koreográfiáját Kuzma Renáta, az egyesület elnöke készítette.