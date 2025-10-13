1 órája
Zalaegerszeg adott otthont a Formációs Magyar Bajnokságnak (galéria)
A hétvégén a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok volt a helyszíne a Formációs Magyar Bajnokságnak, amelyet a Zala Open 2025 nemzetközi verseny keretében rendezett meg a Gála Társastáncklub Egyesület. Az esemény méltó módon illeszkedett a jubileumi évhez, hiszen idén 40 éves a Magyar Táncsport Szakszövetség.
A rangos versenyen 56 csapat mérte össze tudását, ahol nemcsak a magyar bajnoki címek sorsa dőlt el, hanem a világ- és Európa-bajnokságokra való kvalifikációk is tétként lebegtek a táncosok előtt.
A rendezvényt Makovecz Tamás, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője nyitotta meg. A megnyitó műsort a Gála Társastáncklub Egyesület utánpótlás csapata színesítette, akiknek koreográfiáját Kuzma Renáta, az egyesület elnöke készítette.
Formációs Táncok Magyar Bajnoksága - juniorFotók: Pezzetta Umberto
Zala vármegyét két egyesület, a nagykanizsai Eraklin Táncklub Egyesület és a zalaegerszegi Gála Társastáncklub Egyesület képviselte, mindkét formáció kiváló eredményekkel.
A Formáció Senior A Ligában az Eraklin TE aranyérmet szerzett, elhódítva a magyar bajnoki címet.
A Gála TE felnőtt latin kis csapata megvédte bajnoki címét, így ismét magyar bajnok lett.
A Gyerek Nagy Csapat latin kategóriában a Gála táncosai ezüstérmet szereztek, míg az Ifjúsági Kis csapat a 4. helyen zárt.
Formációs Táncok Magyar Bajnokság - a döntőFotók: Pezzetta Umberto