Aszfaltozás

1 órája

Hét végéig lesz csak korlátozás a zalai város legforgalmasabb szakaszán, óvatosan közlekedjenek!

Címkék#türelem#Balatoni út#munka

A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint Zalaegerszegen, a Mária Magdolna Plébániatemplom előtt, a Balatoni úton forgalomkorlátozás van érvényben hétfőtől várhatóan a hét végéig. A kivitelező a Batthyány Lajos utcára kanyarodó sávban végez aszfaltozási munkákat.

Zaol.hu
Az egyik legforgalmasabb úton kell figyelni.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Fotóriporter kollégánk hétfőn este járt a helyszínen. A munkák idején a kanyarodó sáv leszűkül, a közlekedést ideiglenes forgalomkorlátozó táblák segítik. A polgármesteri hivatal kéri a fokozott figyelmet, köszönik a türelmet. 

 

