Aszfaltozás 35 perce

Hét végéig lesz csak korlátozás a zalai város legforgalmasabb szakaszán, óvatosan közlekedjenek!

A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint Zalaegerszegen, a Mária Magdolna Plébániatemplom előtt, a Balatoni úton forgalomkorlátozás van érvényben hétfőtől várhatóan a hét végéig. A kivitelező a Batthyány Lajos utcára kanyarodó sávban végez aszfaltozási munkákat.

Az egyik legforgalmasabb úton kell figyelni. Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Fotóriporter kollégánk hétfőn este járt a helyszínen. A munkák idején a kanyarodó sáv leszűkül, a közlekedést ideiglenes forgalomkorlátozó táblák segítik. A polgármesteri hivatal kéri a fokozott figyelmet, köszönik a türelmet.

