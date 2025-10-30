Figyelem! Forgalmirend-változás lép életbe a vármegyében péntektől!

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy 2025. október 31. és november 3. között az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a vármegyében - írja a police.hu.

Zalaegerszeg:

Egyirányúsítják a Kiserdei utat, a Ságodi út és a Kaszaházi út között. A temető a Ságodi út irányából közelíthető meg, a távozás a Kaszaházi út felé lehetséges.

Nagykanizsa:

Tilos megállni:

a Tripammer Gyula utcában, a vasúti hídtól a Gyulai közig, a nyugati oldalon,

a Vécsey utcában a Tripammer Gyula utca és a Maort utca között mindkét oldalon,

a Vécsey utcában a Maort utcától az Olaj utcáig az északi, páratlan oldalon.

Egyirányúsítják:

a Papp Simon sétányt a Tripammer Gyula utca irányából a Vécsey utca felé,

a Tripammer Gyula utcát a Vécsey utcától a Papp Simon sétányig, a Kossuth tér irányába,

az Olaj utcát a Vécsey utca irányából,

a Maort utcát a Vécsey utca irányába.

Keszthely:

Egyirányúsítják a Fenyves Fasort az Új köztemető előtt. A temető a 71-es főút irányából közelíthető meg, a távozás a Hévízi út felé lehetséges.