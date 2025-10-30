1 órája
Már most sokan vannak ebben a zalai temetőben, és változik a forgalmi rend – mutatjuk! (galéria, videó)
Élénk volt a forgalom Nagykanizsán a Tripammer utcai köztemető környékén csütörtökön. Péntektől pedig életbe lép a forgalmirend-változás. A mindenszentek ünnepéhez közeledve egyre több autóra és ezzel együtt több látogatóra kell számítani, ezért nem árt óvatosan közlekedni.
Forgalmirend-változás lép életbe a nagykanizsai Tripammer utcai köztemetőnél, érdemes lesz figyelni
Fotó: Szakony Attila
A forgalmirend-változásról a Via Kanizsa NZRT. adott ki tájékoztatást a Facebook-oldalán. E szerint október 31.-én, pénteken 9 órától november 3. hétfő reggel 8 óráig a nagykanizsai MAORT lakótelep utcáiban egyirányú forgalmi rendet vezetnek be. A megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt október 31. péntek 9 órától 2025. november 2. vasárnap 22 óráig a Tripammer utcai temető főbejárat melletti szakasza, vagyis a Vécsey utcától a Papp Simon sétányig szintén egyirányú lesz. A városüzemeltető cég továbbá kéri, hogy a forgalom zavartalansága érdekében vegyék figyelembe az érintett utcákban elrendelt ideiglenes megállási tilalmakat.
Forgalmirend-változás: türelem és megértés
Csütörtökön portálunk is tett egy kört Tripammer utcai köztemetőben és annak környékén. A temetőben sokan ezekben a napokban takarítják a síremlékeket, s néhányan már a virágokat, a mécseseket helyezik ki. A temető környezetében valóban élénk forgalmat tapasztaltunk, a közlekedőktől figyelemre lesz szükség, hogy ne történjen baleset.
A sofőröknek parkolókban figyelniük kell:
- a megfelelő oldaltávolság tartásra,
- a sebesség helyes megválasztására,
- a körültekintő tolatásra,
- és persze őrizetlenül ne hagyjanak csomagot az autóban.
Nagykanizsán, a Tripammer utcai köztemetőben jártunkFotók: Szakony Attila
