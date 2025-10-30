október 30., csütörtök

Alfonz névnap

15°
+16
+5
Mindenszentek

1 órája

Már most sokan vannak ebben a zalai temetőben, és változik a forgalmi rend – mutatjuk! (galéria, videó)

Címkék#forgalmirend#türelem#oldaltávolság#Nagykanizsa#mindenszentek#figyelem

Élénk volt a forgalom Nagykanizsán a Tripammer utcai köztemető környékén csütörtökön. Péntektől pedig életbe lép a forgalmirend-változás. A mindenszentek ünnepéhez közeledve egyre több autóra és ezzel együtt több látogatóra kell számítani, ezért nem árt óvatosan közlekedni.

Benedek Bálint
Forgalmirend-változás lép életbe a nagykanizsai Tripammer utcai köztemetőnél, érdemes lesz figyelni

Fotó: Szakony Attila

A forgalmirend-változásról a Via Kanizsa NZRT. adott ki tájékoztatást a Facebook-oldalán. E szerint október 31.-én, pénteken 9 órától november 3. hétfő reggel 8 óráig a nagykanizsai MAORT lakótelep utcáiban egyirányú forgalmi rendet vezetnek be. A megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt október 31. péntek 9 órától 2025. november 2. vasárnap 22 óráig a Tripammer utcai temető főbejárat melletti szakasza, vagyis a Vécsey utcától a Papp Simon sétányig szintén egyirányú lesz. A városüzemeltető cég továbbá kéri, hogy a forgalom zavartalansága érdekében vegyék figyelembe az érintett utcákban elrendelt ideiglenes megállási tilalmakat.

forgalmirend-változás
Egyelőre még fekszik a jelzőtábla abban a nagykanizsai utcában, ami pénteken 9 órától már egyirányú lesz. Több helyen forgalmirend-változásra kell készülni
Fotó: Szakony Attila

Forgalmirend-változás: türelem és megértés

Csütörtökön portálunk is tett egy kört Tripammer utcai köztemetőben és annak környékén. A temetőben sokan ezekben a napokban takarítják a síremlékeket, s néhányan már a virágokat, a mécseseket helyezik ki. A temető környezetében valóban élénk forgalmat tapasztaltunk, a közlekedőktől figyelemre lesz szükség, hogy ne történjen baleset.

forgalmirend-változás
A Tripammer utcai köztemetőt egyre több emlékező látogatja meg a mindenszentek közeledtével
Fotó: Szakony Attila

A sofőröknek parkolókban figyelniük kell:

  • a megfelelő oldaltávolság tartásra,
  • a sebesség helyes megválasztására, 
  • a körültekintő tolatásra,
  • és persze őrizetlenül ne hagyjanak csomagot az autóban.

Nagykanizsán, a Tripammer utcai köztemetőben jártunk

Fotók: Szakony Attila

 

 

 

