Már most sokan vannak ebben a zalai temetőben, és változik a forgalmi rend – mutatjuk! (galéria, videó)

A forgalmirend-változásról a Via Kanizsa NZRT. adott ki tájékoztatást a Facebook-oldalán. E szerint október 31.-én, pénteken 9 órától november 3. hétfő reggel 8 óráig a nagykanizsai MAORT lakótelep utcáiban egyirányú forgalmi rendet vezetnek be. A megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt október 31. péntek 9 órától 2025. november 2. vasárnap 22 óráig a Tripammer utcai temető főbejárat melletti szakasza, vagyis a Vécsey utcától a Papp Simon sétányig szintén egyirányú lesz. A városüzemeltető cég továbbá kéri, hogy a forgalom zavartalansága érdekében vegyék figyelembe az érintett utcákban elrendelt ideiglenes megállási tilalmakat.

Egyelőre még fekszik a jelzőtábla abban a nagykanizsai utcában, ami pénteken 9 órától már egyirányú lesz. Több helyen forgalmirend-változásra kell készülni

Fotó: Szakony Attila

Forgalmirend-változás: türelem és megértés

Csütörtökön portálunk is tett egy kört Tripammer utcai köztemetőben és annak környékén. A temetőben sokan ezekben a napokban takarítják a síremlékeket, s néhányan már a virágokat, a mécseseket helyezik ki. A temető környezetében valóban élénk forgalmat tapasztaltunk, a közlekedőktől figyelemre lesz szükség, hogy ne történjen baleset.

A Tripammer utcai köztemetőt egyre több emlékező látogatja meg a mindenszentek közeledtével

Fotó: Szakony Attila

A sofőröknek parkolókban figyelniük kell: