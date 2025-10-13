Tízmilliárdok érkeztek! Az álhírek helyett itt vannak a valós eredmények

"Nézzünk szembe a tényekkel! A polgári, nemzeti kormányzás 15 éve tettekben és számokban.Védjük meg az elért eredményeket!" – e mottóval járja az országot a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Egyesület. A Folyami Polgárnaszád országjáró útja során szellemi honvédőket toboroznak, és bemutatják másfél évtized kormányzásának eredményeit is.

A Folyami Polgárnaszád Keszthelyen – Csótár András és ifj. Lomniczi Zoltán szónokként is jelen volt. Fotó: Takács Ákos

A Folyami Polgárnaszád a Balatonnál is kikötött

A Folyami Polgárnaszád tényfeltáró program a 106 választókerületet bejáró útja során Keszthelyen is kikötött, szombaton az Amazon-ház Látogatóközpont udvara adott otthont az eseménynek. A rendezvényen ifj. Lomniczi Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője, alkotmányjogász az október 23-i békemenetről és a közösségi összefogás fontosságáról szólt.

Csótár András vármegyei képviselő beszédében térségi fejlesztésekről szólt: a keszthelyi kórház és az utak megújításáról, a Kiskastély Óvoda projektről és az egyetem fejlődéséről. Rámutatott: ezek mind a térség jövőjét erősítik.

Érdeklődőkben nem volt hiány. Fotó: Takács Ákos

"Örömteli feladat sikerekről beszélni, és hála Istennek rengeteg kiemelkedő eredményről számolhattam be. A Magyar Falu Program keretében a kisebb településeink összesen 18 milliárd forintos támogatást kaptak, míg Keszthelyre – ha a még meg nem valósult, de már megítélt TOP Plusz programokat is beleveszem –, jóval több mint 20 milliárd forint fejlesztés érkezett az elmúlt időszakban", összegzett Csótár András.

A beszédeket követően a Kormorán Együttes fellépése színesítette a rendezvényt.