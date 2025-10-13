október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyami Polgárnaszád

31 perce

Tízmilliárdok érkeztek! Az álhírek helyett itt vannak a valós eredmények

Címkék#Folyami Polgárnaszád#Ifj Lomniczi Zoltán#civil összefogás#Csótár András#eredmények

Az október 23-i békemenet is téma volt a Folyami Polgárnaszád keszthelyi eseményén. Az országjáró eseménysorozat célja, hogy álhírek helyett valós eredményekkel ismertesse meg a résztvevőket. A Folyami Polgárnaszád rendezvényén a helyi és térségbeli fejlesztések is fókuszba kerültek.

Keszey Ágnes
Tízmilliárdok érkeztek! Az álhírek helyett itt vannak a valós eredmények

"Nézzünk szembe a tényekkel! A polgári, nemzeti kormányzás 15 éve tettekben és számokban.Védjük meg az elért eredményeket!" e mottóval járja az országot  a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Egyesület. A Folyami Polgárnaszád országjáró útja során szellemi honvédőket toboroznak, és bemutatják másfél évtized kormányzásának eredményeit is. 

folyami polgárnaszád
A Folyami Polgárnaszád Keszthelyen Csótár András és ifj. Lomniczi Zoltán szónokként is jelen volt. Fotó: Takács Ákos 

A Folyami Polgárnaszád a Balatonnál is kikötött 

A Folyami Polgárnaszád tényfeltáró program a 106 választókerületet bejáró útja során Keszthelyen is kikötött, szombaton az Amazon-ház Látogatóközpont udvara adott otthont az eseménynek.  A rendezvényen ifj. Lomniczi Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője, alkotmányjogász az október 23-i békemenetről és a közösségi összefogás fontosságáról szólt. 

Csótár András vármegyei képviselő  beszédében térségi fejlesztésekről szólt: a keszthelyi kórház és az utak megújításáról, a Kiskastély Óvoda projektről és az egyetem fejlődéséről. Rámutatott: ezek mind a térség jövőjét erősítik.

Folyami Polgárnaszád
Érdeklődőkben nem volt hiány. Fotó: Takács Ákos

"Örömteli feladat sikerekről beszélni, és hála Istennek rengeteg kiemelkedő eredményről számolhattam be. A Magyar Falu Program keretében a kisebb településeink összesen 18 milliárd forintos támogatást kaptak, míg Keszthelyre ha a még meg nem valósult, de már megítélt TOP Plusz programokat is beleveszem , jóval több mint 20 milliárd forint fejlesztés érkezett az elmúlt időszakban",   összegzett Csótár András. 

A beszédeket követően a Kormorán Együttes fellépése színesítette a rendezvényt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu