Földrengés történt Magyarországon ma hajnalban, jóval erősebb, mint a múlt heti – mutatjuk, hol!

Csongrád térségében 4,1-es magnitúdójú földrengés történt október 22-én, 0:50 perckor. A rengést számos környező településen is érezhették, károkról eddig nem érkezett bejelentés a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint.

A szakemberek szerint kisebb utórengések is követhetik a következő napokban a mostani földmozgás. A kutatók vizsgálják, hogy összefüggésben állhat-e a mostani földrengés a korábbi, nyári eseményekkel, amikor 3-as erősségű földrengés volt Csongrád közelében, majd összesen tizennégy 1.9-2.5 közötti magnitúdójú utórengés történt.

További részletek a delmagyar.hu oldalán.

A múlt héten csütörtökön is rengett a föld hazánkban, akkor a Pest vármegyei Inárcs közelében mutatott ki 2,1 magnitudójú mozgást az obszervatórium. A ma hajnali rengés tehát közel dupla erősségű volt.

