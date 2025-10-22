október 22., szerda

Előd névnap

11°
+12
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Éjfél után nem sokkal

1 órája

Földrengés történt Magyarországon ma hajnalban, jóval erősebb, mint a múlt heti – mutatjuk, hol!

Címkék#Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium#utórengés#földrengés

Ismét földmozgást érzékeltek a műszerek és az érintett területeken élők Magyarországon: ezúttal a délkeleti országrészben, Csongrádnál, szerdán nem sokkal éjfél után - adta hírül Csongrád-Csanád vármegyei testvérportálunk.

Zaol.hu
Földrengés történt Magyarországon ma hajnalban, jóval erősebb, mint a múlt heti – mutatjuk, hol!

Csongrád térségében 4,1-es magnitúdójú földrengés történt október 22-én, 0:50 perckor. A rengést számos környező településen is érezhették, károkról eddig nem érkezett bejelentés a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint.

A szakemberek szerint kisebb utórengések is követhetik a következő napokban a mostani földmozgás. A kutatók vizsgálják, hogy összefüggésben állhat-e a mostani földrengés a korábbi, nyári eseményekkel, amikor 3-as erősségű földrengés volt Csongrád közelében, majd összesen tizennégy 1.9-2.5 közötti magnitúdójú utórengés történt.

További részletek a delmagyar.hu oldalán.

A múlt héten csütörtökön is rengett a föld hazánkban, akkor a Pest vármegyei Inárcs közelében mutatott ki 2,1 magnitudójú mozgást az obszervatórium. A ma hajnali rengés tehát közel dupla erősségű volt.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu