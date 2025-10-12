Bíróság elé áll a maradandó sérüléseket okozó munkahelyi baleset felelőse

Minderről a Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatta hírportálunkat. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indult büntetőügy vádlottja egy zalaegerszegi üvegfeldolgozó cég műszakvezetője volt, akinek feladatát képezte a dolgozók munkájának meghatározása, ennek minőség-ellenőrzése, ugyan akkor a férfi az előírt munkavédelmi szabályok betartatásáért is felelősséggel tartozott. 2024. február 21-én a vádlott és a válogató munkakörben dolgozó sértett együtt takarítottak a csarnok melletti udvaron, miközben az üzem minden felhordószalagja működött. Az ezek alatti területeket a munkáltató veszélyzónaként határozta meg, fém korláttal határolta el, így oda belépni, illetve ott takarítani csak a szalag leállításának időtartama alatt lehetett, egyébként tilos volt. Ezzel a vádlott és a sértett is tisztában volt. Utóbbi ennek ellenére elkezdte ott takarítani a szalagról lehulló hulladékot. Mindezt a vádlott is észlelte, de nem szólította fel a nőt a veszélyzóna elhagyására, mint ahogy a munkavédelmi szabályok betartására sem.

A takarítás során a sértett nekiütközött a szalagnak, elvesztette az egyensúlyát és a gép magával rántotta. A balesetet a férfi is látta, de a közeli vészleállító helyett a csarnok első emeletén található kapcsolótérben állította le az üzemet, majd ezután intézkedett a további segítségnyújtásról. A nő a baleset következtében súlyos, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett.