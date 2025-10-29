október 29., szerda

Finomság

1 órája

Új őrület terjed: Zalában is sütik már a világ legfinomabb palacsintáját (galéria, videó)

Címkék#palacsintázó#Adam ' s Kávézó , Étel-és Koktélbár#fluffy#palacsinta őrület#internet#TikTok

A TikTok videómegosztót felrobbantotta egy új édesség. A fluffy palacsinta őrület eddig csak a fővárosban tarolt, most abban a zalai étteremben jártunk, ahol az országban másodikként már nagyüzemben készítik a finomságot. Hogy miért ilyen népszerű az új palacsinta és mennyibe kerül, arról cikkünkben olvashatnak.

Benedek Bálint
Fluffy palacsinta őrület. Horváth Gergely Ádám épp összeállítja a palacsinta tésztáját

Fotó: Benedek Bálint

A fluffy palacsinta őrület az interneten talált sztori szerint Japánból indult. A fluffy állítólag annyira finom, hogy rövid idő alatt függőséget okoz – legalábbis ezt vallják azok, akik készítik. A nagykanizsai Adam's Kávézó, Étel- és Koktélbár tulajdonosa, Horváth Gergely Ádám hasonlóképpen gondolkozik.

fluffy palacsinta őrület
A fluffy palacsinta őrület begyűrűzött Zalába is, Horváth Gergely Ádám már süti a különlegességet
Fotó: Benedek Bálint

Fluffy palacsinta őrület: megérkezett Zalába

– Az ország eddig egyetlen fluffy palacsintázója a fővárosban működik, ahol hosszú sorokban állnak a finomságokért az emberek – mesélte. – Egyébként a TikTok videók között is sok fluffy palacsinta ömlik ránk, hiszen a japánok megőrülnek ezért az édességért. A smash burger után egy igazán frissen begyűrűzött finomsággal jelentkezünk a vendégeinknek. Tudomásom szerint az országban második vendéglátóegységként kezdtünk foglalkozni a palacsintával. Tartottunk egyfajta tesztidőszakot, most viszont már élesben sütjük.

fluffy palacsinta őrület
Habos, könnyű és nagyon finom, a vendégek már most imádják
Fotó: Benedek Bálint

Milyen palacsintát kell készíteni?

Horváth Gergely Ádám szerint a hagyományos magyar palacsintát mindenki szereti, gyermekek és felnőttek egyaránt, de a fluffy egészen más dimenziókba repíti azt, aki megkóstolta. A japán szuflé palacsintája olyan légies és puha, mintha egy felhőbe harapnánk. A tojásokat szétválasztják, felverik s hozzáadják a tejet és a további száraz hozzávalókat. Felverik a tojásfehérjéket kemény habbá. Mikor már majdnem kemény, hozzáadják a cukrot. A kemény tojáshabot keverik kisebb adagokban a sárgájához, óvatosan, hogy ne törjék össze. Ebből aztán egynemű, sűrű tészta lesz. A tésztát habzsákba töltik. Ezután réteges pogácsaként kerül rá a sütőlapra és 4, illetve 4,5 percig sül mindkét oldala 100-120 Celsius-fokon, fedő alatt, némi vízgőzben.

fluffy palacsinta őrület
Komplex desszert született, a fluffy édes, laktató és habkönnyű
Fotó: Benedek Bálint

Brutál ízkombinációk az Adam's-ben

– A feltétek rendkívül változatosak lehetnek – folytatta. – Van banános-nutellás, oreós masracpónés, házi eperragus machás mascarpónéval, illetve egy málnaragus pisztáciakrémmel. Ezek az alapízek, de minden hónapban jelentkezünk a hónap fluffy palacsintájával. Halloween verziót nem készítünk, viszont karácsonyi kiadásaink biztosan lesznek. Két palacsinta az előbb említett gazdag feltétekkel 2990 forintba kerül, mely töredéke a fővárosi áraknak.

 

Fluffy palacsinta már Zalában is!

Fotók: Benedek Bálint

 

