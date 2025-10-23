Mesébe illő fényfalu nyílt Zalában – ilyen még nem volt Magyarországon, ezt neked is látnod kell! (galéria, videó)

Még csak október vége van, de már adventi hangulatot varázsoltak a Göcseji Skanzen portáira, amit a közönség október 24-től, péntektől tekinthet meg egészen 2026. február elsejéig, minden nap 17-21 óra között. A látogatás belépőjegyes. Ahogy Balaicz Zoltán polgármester fogalmazott, a nem mindennapi attrakció az Egerszegi Advent részét is képezi. A cég most a zalai nevezetességet választotta, s fényparkká alakította. Ehhez hasonló látványosság advent időszakában Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban, Svájcban, Írországban látható, Európában eddig 22 városban találkozhattunk hasonlóval. A zalaegerszegi állomása különleges, hiszen falusi környezetet még nem öltöztettek fel így. „A Zalaegerszegen is létrejövő DECOLED Story of Lights fénykiállítás-sorozat koncepciója a fény, a művészet és a helyi történetek összefonására épül, hogy a látogatók ne csupán fényeket lássanak, hanem élményekkel és történetekkel gazdagodjanak” – tájékoztatott a cég. Péntektől már látogatható a Fények Falva.

Fények Falva lett a Göcseji Skanzen Zalaegerszegen.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Fények Falva: Magyarország első fényfaluja ennyiért látogatható

Balaicz Zoltán azt is közölte, hogy a vállalkozó hosszú időre bérelte ki a falumúzeumot, amit ennek fejében a következőképpen látogathatunk. Hétfőtől csütörtökig 2 éves kor alatt ingyenes, 2 éves kortól óvodás korig 1450 forint, diákoknak és nyugdíjasoknak 2900 forint, felnőtteknek 3300 forint. Családi belépő 11800 forintért váltható. A hétvégi látogatás árai: 1700, 3400, 3800 és 12500 forint. Szezonbérlet is váltható korlátlan belépésre 8900 és 10500 forintért. A polgármester további együttműködésről is szólt, aminek részleteit közösségi oldalán tette közzé. Ennek értelmében egy kivilágított, 54 helyes dottó közlekedne a falumúzeum és a belváros között, amit az önkormányzat finanszírozna az adventi hétvégéken. A fénypark december 24–25-én és december 31-én lesz zárva. Kutyák ingyen vihetők be felügyelettel természetesen. A fénykiállítás területén a fotózás és a videófelvétel készítése ingyenes és korlátozásmentes.

Kiknek köszönhetjük a fényparkot?

A DECOLED családi vállalkozást 1997-ben alapította Vítězslav Poláček, akihez később felesége, Eva Poláčková és fiuk, Vítězslav Poláček is csatlakozott. A cég a Poláček család garázsából indult, mára pedig több mint 60 000 négyzetméteren folyik a dísz- és dekorációs világítás gyártása és raktározása. A több mint ezer köztéri installációval a DECOLED mára a cseh, majd az európai piac meghatározó szereplőjévé vált, és tizenhárom európai országban valósított meg projekteket.