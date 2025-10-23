október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

18°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fények falva

7 órája

Mesébe illő fényfalu nyílt Zalában – ilyen még nem volt Magyarországon, ezt neked is látnod kell! (galéria, videó)

Címkék#falumúzeum#Zaol videó#Göcseji Skanzen#adventi#hangulat

Zalába is elérkezett a DECOLED vállalat egyedülálló látványossága. Fények Falva lett a Göcseji Skanzen, ahol a régi épületek, paraszti porták gyűjteménye a modern világ vívmányának köszönhetően vált mesebeli falucskává. A nemzetközileg elismert cég Prága, Brno, Ostrava, Komarno, Pécs, Szolnok, Gödöllő és Fertőd mellett Zalaegerszegen is megjelent, s most kibérelte a várostól a Göcseji Falumúzeumot. A fényeket szerda este kapcsolták fel.

Mozsár Eszter
Mesébe illő fényfalu nyílt Zalában – ilyen még nem volt Magyarországon, ezt neked is látnod kell! (galéria, videó)

Felkapcsolták a fényeket, Balaicz Zoltán polgármester és a cég képviselője Zalaegerszegen.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Még csak október vége van, de már adventi hangulatot varázsoltak a Göcseji Skanzen portáira, amit a közönség október 24-től, péntektől tekinthet meg egészen 2026. február elsejéig, minden nap 17-21 óra között. A látogatás belépőjegyes. Ahogy Balaicz Zoltán polgármester fogalmazott, a nem mindennapi attrakció az Egerszegi Advent részét is képezi. A cég most a zalai nevezetességet választotta, s fényparkká alakította. Ehhez hasonló látványosság advent időszakában Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban, Svájcban, Írországban látható, Európában eddig 22 városban találkozhattunk hasonlóval. A zalaegerszegi állomása különleges, hiszen falusi környezetet még nem öltöztettek fel így. „A Zalaegerszegen is létrejövő DECOLED Story of Lights fénykiállítás-sorozat koncepciója a fény, a művészet és a helyi történetek összefonására épül, hogy a látogatók ne csupán fényeket lássanak, hanem élményekkel és történetekkel gazdagodjanak” – tájékoztatott a cég. Péntektől már látogatható a Fények Falva.

Fények Falva lett a Göcseji Skanzen Zalaegerszegen
Fények Falva lett a Göcseji Skanzen Zalaegerszegen. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Fények Falva: Magyarország első fényfaluja ennyiért látogatható

Balaicz Zoltán azt is közölte, hogy a vállalkozó hosszú időre bérelte ki a falumúzeumot, amit ennek fejében a következőképpen látogathatunk. Hétfőtől csütörtökig 2 éves kor alatt ingyenes, 2 éves kortól óvodás korig 1450 forint, diákoknak és nyugdíjasoknak 2900 forint, felnőtteknek 3300 forint. Családi belépő 11800 forintért váltható. A hétvégi látogatás árai: 1700, 3400, 3800 és 12500 forint. Szezonbérlet is váltható korlátlan belépésre 8900 és 10500 forintért. A polgármester további együttműködésről is szólt, aminek részleteit közösségi oldalán tette közzé. Ennek értelmében egy kivilágított, 54 helyes dottó közlekedne a falumúzeum és a belváros között, amit az önkormányzat finanszírozna az adventi hétvégéken. A fénypark december 24–25-én és december 31-én lesz zárva. Kutyák ingyen vihetők be felügyelettel természetesen. A fénykiállítás területén a fotózás és a videófelvétel készítése ingyenes és korlátozásmentes. 

Kiknek köszönhetjük a fényparkot?

A DECOLED családi vállalkozást 1997-ben alapította Vítězslav Poláček, akihez később felesége, Eva Poláčková és fiuk, Vítězslav Poláček is csatlakozott. A cég a Poláček család garázsából indult, mára pedig több mint 60 000 négyzetméteren folyik a dísz- és dekorációs világítás gyártása és raktározása. A több mint ezer köztéri installációval a DECOLED mára a cseh, majd az európai piac meghatározó szereplőjévé vált, és tizenhárom európai országban valósított meg projekteket.

Fények falva a Göcseji Falumúzeumban

Fotók: Pezzetta Umberto

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu