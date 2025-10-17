Beruházás 1 órája

Nemsokára új zebrán lépkedhetünk – a szennyvízrendszer már elkészült (galéria)

Ha nem járunk el itt minden nap, akkor talán jobban érzékelhető a változás. Ami biztos, már elkészült a Zalaegerszegen a Kisfaludy és Petőfi utca közti szakasz teljes szennyvízelvezető rendszere, a házak bekötése és a kiemelt szegélyezés, tette közzé közösségi oldalán Bali Zoltán alpolgármester egy héttel ezelőtt.

Nemsokára elkészül a felújítás. Zalaegerszeg, Ady utca, jelenlegi állapot Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Ahogy a város vezetősége ígérte, teljesen új gyalogátkelőhely létesül a Petőfi-Ady utca csomópontján, ami még biztonságosabbá teszi majd az átkelést. Az aszfaltozás után az utca keleti oldalán a járdát is felújítják. Fotóriporter kollégánk képein láthatják a pillanatnyi állapotot. A munkálatok nyár végén kezdődtek.

Az utolsó simítások az egerszegi Ady utcán - végéhez közelít a nagy felújítás Fotók: Pezzetta Umberto





Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!