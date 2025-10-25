Feltehetik kérdéseiket a képviselő-testületnek a zalai városban

Lentiben október 29-én, szerdán tartja az éves közmeghallgatást a város önkormányzati képviselő-testülete 14 órai kezdettel a városi művelődési központban. Ezután 14.30-kor kezdődik a soros testületi ülés. A képviselők felülvizsgálják a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendeletet, tárgyalják a Polgármesteri Hivatal és a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 2025-ös működéséről szóló beszámolóját, valamint döntenek a Versenyesképes Járások 2026. évi programjában való részvételről is egyebek mellett.