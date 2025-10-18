Nézd meg, milyen különleges ajándékot kaptak a zalai autista védőotthon lakói! (videó)

Ez a felajánlás egy 12 személyes, kerti pados garnitúra, ami a biatorbágyi Jungheinrich Hungária Kft. révén került a boncodföldei védőotthonba. Kérésre egy olyan masszív kültéri bútort szereztek be, amely lehetővé teszi, hogy a foglalkozásokat biztonságos és kényelmes körülmények között tarthatják kint a szabadban.

A biatorbágyi Jungheinrich Hungária Kft. egyik felajánlása a kerti pad, amit a Boncodföldei Autista Védőotthon számára szereztek be. Az otthon helyiségeit is kifestették.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Felajánlás a társadalmi felelősségvállalás jegyében

Tiszekker Viktória, a Jungheinrich Hungária Kft. ügyvezető asszisztense elmondta, cégük számára nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, amelyből munkatársaik aktívan kiveszik részüket. Székhelyükön, Biatorbágyon minden évben ültetnek fát. Ezen felül pénzügyi támogatást nyújtanak segélyszervezeteknek, amelyeknek pakolásban, anyagmozgatásban is segítenek, miután targoncagyártással foglalkoznak. A Boncodföldei Autista Védőotthont az autista lakóotthonokat országszerte támogató Autistic Art Alapítványon keresztül ismerték meg, amellyel 2024 végén vették fel a kapcsolatot.

Kifestették a védőotthon helyiségeit

– Felhívtuk Jakab Mariannt, a zalai védőotthon vezetőjét, hogy miben tudnánk nekik segíteni. Így rendeltük meg a 12 személyes, kerti pados garnitúrát, amit a kecskeméti gyártó szállított a helyszínre. Mi sem jöttünk üres kézzel, hiszen minden szükséges anyagot és eszközt magunkkal hoztunk, hogy a védőotthon belső helyiségeit kifessük. A kivitelezésben 13 munkatársunk és a fiam vett részt. Tettük mindezt azért, hogy az otthon lakói szebb, otthonosabb környezetben élhessék mindennapjaikat – mondta el Tiszekker Viktória.

Tizennégyen húztak védőruhát szombaton, hogy kifessék a Boncodföldei Autista Védőotthon helyiségeit

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Jótékonysági tombolával lehet segíteni a védőotthon működését

Jakab Mariann, a Boncodföldei Autista Védőotthon vezetője elmondta, nagyon örültek a felajánlásnak, ami az Autistic Art Alapítvány közvetítésével a Jungheinrich Hungária Kft. és munkatársai által valósult meg. Az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány aggódó szülők és gyógypedagógiai szakemberek összefogása eredményeként 1994 februárjában jött létre. Egyik feladatuk a védőotthon fenntartásának biztosítása, amely évről évre nagy nehézséget okoz. Mindig előre kell tervezniük, hogy legyen elegendő keretük a közüzemi költségek, az étkeztetés, a bérek, járulékok finanszírozására, mondta Jakab Mariann, aki az alapítvány kuratóriumának elnöke is egyben.