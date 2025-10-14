október 14., kedd

Helén névnap

Fehér bot világnapja

Kétszáz éves találmány – tanulás, felzárkózás, munkavállalás és kikapcsolódás (videó)

Címkék#rendezvény#Zaol videó#Fehér Bot Nemzetközi Világnap#műsor

Különleges alkalom volt a mostani, ugyanis pontosan 200 évvel ezelőtt dolgozta ki a vakok és gyengénlátók számára az írás-olvasás lehetőségét az akkor 16 éves francia Louis Braille. Október 15. a fehér bot világnapja, ebből alkalmából ünnepeltek, s a vakírás megalkotójára emlékeztek kedden délelőtt a Keresztury VMK-ban a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének tagjai.

Mozsár Eszter
Kétszáz éves találmány – tanulás, felzárkózás, munkavállalás és kikapcsolódás (videó)

Choma Balázs elnök és Makovecz Tamás (hátul) köszöntötte a résztvevőket.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A zalaegerszegi találkozóra a megye minden részéről érkeztek, akiket a város nevében Makovecz Tamás településrészi önkormányzati képviselő köszöntött. A sorstársaknak Choma Balázs egyesület elnök számolt be a fontosabb idei eseményekről, illetve várható programokról.  A fehér bot világnapot minden évben megünneplik.

fehér bot világnap Zalaegerszegen
A fehér bot világnap az ünneplésről is szól. A csácsi nyugdíjasok énekeltek. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

A nemzetközi nap célja, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét a látásfogyatékosok mindennapjaira, nehézségére és örömeire Minden évben több érzékenyítő programot szervezünk, a tagjainknak pedig kulturális programokat, kirándulásokat, fürdőzéseket, egészségnapokat, ismeretterjesztő előadásokat. Az egyesületünket nagyban segíti a Kolping, a Vöröskereszt, a Dániel Szeretetszolgálat és a regionális rehabilitációs központ. A mai napon a Braille-írásra is emlékezünk, ami biztosította a vakok számára a tanulás, felzárkózás, a munkavállalás és a kikapcsolódás lehetőségét felelte lapunknak az elnök. 

A fehér bot világnapja alkalmából adtak műsort

A rendezvényen a csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas Klub énekelt Varjasi Gábor vezetésével. A műsorban az egyik látássérült tag, Takács Gábor A látás peremén című költeménye is elhangzott. A résztvevőknek segédeszköz-bemutatót tartottak, valamint a zalai katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelmi előadását hallhatták a megjelentek. 

 

 

