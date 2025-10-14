Kétszáz éves találmány – tanulás, felzárkózás, munkavállalás és kikapcsolódás (galéria, videó)

A zalaegerszegi találkozóra a megye minden részéről érkeztek, akiket a város nevében Makovecz Tamás településrészi önkormányzati képviselő köszöntött. A sorstársaknak Choma Balázs egyesület elnök számolt be a fontosabb idei eseményekről, illetve várható programokról. A fehér bot világnapot minden évben megünneplik.

A fehér bot világnap az ünneplésről is szól. A csácsi nyugdíjasok énekeltek.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

– A nemzetközi nap célja, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét a látásfogyatékosok mindennapjaira, nehézségére és örömeire Minden évben több érzékenyítő programot szervezünk, a tagjainknak pedig kulturális programokat, kirándulásokat, fürdőzéseket, egészségnapokat, ismeretterjesztő előadásokat. Az egyesületünket nagyban segíti a Kolping, a Vöröskereszt, a Dániel Szeretetszolgálat és a regionális rehabilitációs központ. A mai napon a Braille-írásra is emlékezünk, ami biztosította a vakok számára a tanulás, felzárkózás, a munkavállalás és a kikapcsolódás lehetőségét – felelte lapunknak az elnök.