Fokozott figyelem

1 órája

Két napon át fegyverropogástól lesz hangos a zalai város és környéke

Címkék#éleslövészet#Nagykanizsa Gyakorló-és Lőtéren#kiképzés

Benedek Bálint

Nagykanizsa hivatalos Facebook oldalán jelent meg nemrégiben egy lakossági tájékoztató. E szerint a Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság kijelölt állománya tervezett gyalogsági éleslövészetet hajt végre október 30-án, csütörtökön és október 31-én, pénteken, mindkét napon 8 és 16 óra között a Nagykanizsa Gyakorló- és Lőtéren.

honvédség
Itt az idő felkészülni, két napig egyfolytában lövések hangjától zeng majd Nagykanizsa és környéke
Fotó: archív/Szakony Attila

Felhívták a figyelmet arra, hogy a kiképzés során megnövekedett gépjárműmozgásra és fokozott hanghatásra kell számítani, amiért a lakosság türelmét és megértését kérik. Egyúttal azt is hozzátették: a kiképzés ideje alatt a környék lakóinak, vállalkozásainak és az elsősegélynyújtó állomásoknak is javasolt fokozott figyelemmel lenni.

 

