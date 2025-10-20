Csak úgy megálltak az autópályán! Videón a fantomdugó, de mit szólnak a kommentelők?

Az MKIF Zrt. a Facebook-oldalán tett közzé videót egy újabb fantomdugóról. Mint írják, pénteken délután az M1 bővítés alatt álló szakaszán szinte megállt a forgalom. Nem volt baleset, munkavégzés vagy műszaki hibás jármű, a kameraképek alapján mégis azt látták, hogy több jármű, több különböző szakaszán az autópályának egészen egyszerűen megállt. Mögöttük pedig hatalmas dugó alakult ki. Az MKIF értesítette a rendőrség munkatársait, akik intézkedtek. A fantomdugó hosszú órákkal később és több kilométerrel arrébb is érezteti hatását, figyelmeztetett a zrt., amely videót is bemutatott az esetről.

A kommentelők máshogy látják

A kommentelők ugyanakkor nem kímélték a zrt.-t. Kifogásolták, hogy az M1-esen a felújítás miatt 30 kilométeren keresztül állt a tranzitsor, átmenni sehol nem lehet. Egyikük pedig arról ír: a videón látszik, hogy egy emelkedő miatt várnak a kamionok. "Gondolom, kéne nekik a lendület a feljutáshoz. És ha az emelkedőn meg kell állniuk több tonna áruval, elég nehéz az újra elindulás, vagy ott vágják haza a motorjukat. Én inkább azt látom, hogy a baj elkerülése miatt várnak, hogy az előttük lévő feljusson és nem poénból. Ha 2 sáv lenne, nem lenne gond..."

Egy kamionos is hozzászólt: "Ha kamionnal közlekedsz, akkor egy mocsok tachográf nevű eszközhöz vagy kötve. Na most ha a sor vánszorog, emiatt az eszköz miatt a kamionosnak kétszer úgy fogy az ideje sokszor, mint normál körülmények között. Így néha játszunk azzal, hogy hagyunk egy percet, vagy ha nagyon nem megy a forgalom, kicsit többet, hogy minél többet haladhassunk normálisan. De nem ettől áll meg a forgalom, az már eleve állt. Erre fogni a dugót nonszensz."

S volt olyan hozzászóló, aki az autópályára külön vizsgát és jogosítványt követelt.