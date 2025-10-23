Keszthely lángoló tisztelete: fáklyás felvonulással emlékeztek az ’56-os hősökre

A résztvevők a Balaton Színház előtt gyülekeztek, ahonnan fáklyákkal és mécsesekkel, a keszthelyi Töttő Vilmos tárogatós kíséretével énekelve indultak el a Széchenyi utcán a Deák Ferenc utca kereszteződéséig. Ott megkoszorúzták az egyetem falán elhelyezett emléktáblát, majd a Fő térre, a Fehér Ember-szoborhoz vonultak, ahol Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, közlekedési államtitkár mondott ünnepi beszédet.

Fáklyás felvonulással tisztelegtek

Fotó: Zaol

Nagy Bálint beszédében kiemelte: sok keszthelyi polgár jelezte, hogy olyan megemlékezésen szeretnének részt venni, ahol valóban az 1956-os hősök emlékét idézik fel – nem pedig az Európai Unió himnuszának kötelező éneklését várják el tőlük.

Az államtitkár emlékeztetett: a Fehér Ember szobra Keszthelyen a szabadság jelképe, amelyet a helyiek még 1956. november 1-jén, a forradalom idején állítottak fel – elsőként az országban. A keszthelyi egyetemisták őrséget álltak a szobor mellett, hogy megvédjék a szabadság jelképét.

Nagy Bálint az ünnepi beszéde közben

– Mi, keszthelyiek büszkék vagyunk erre a bátorságra, a kiállásra, a tenni akarásra, amely örökre beírta városunk nevét a forradalom történetébe. 1956 hősei a szabadságért és a szuverenitásért harcoltak – nekünk ma is ez a feladatunk. Nem adhatjuk fel nemzeti önállóságunkat, nem adhatjuk fel a békés jövőnket – hangsúlyozta Nagy Bálint.

Beszédében hozzátette: „Sajnos újra olyan időket élünk, amikor Európa háborúba sodródhat, és vannak, akik minket is bele akarnak húzni. De mi, magyarok, nem kérünk a háborúból. Mi a béke oldalán állunk, mert tudjuk: a béke Magyarország érdeke, a háború nem az.”

Koszorúkat helyeztek el a Fehér Ember-szobornál

Az ünnepi beszéd után a város oktatási intézményeinek vezetői, valamint a megemlékezők közül sokan koszorút és mécsest helyeztek el a Fehér Ember-szobornál, csendben emlékezve az 1956-os forradalom hőseire és mártírjaira.