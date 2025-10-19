Szabálysértés miatt zártak ki vagy feltörték – kérhet szelfit a Facebook a fiókod visszaállításához?

A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet nemrég a Facebook-fiókok feltörésének elszaporodása kapcsán adott tanácsot a teendőkről, hogyan kell kezelni az ilyen támadásokat. Ennek során az elkövetők valamilyen módszerrel átveszik a felhasználó Facebook-fiókja feletti irányítást, súlyos esetben kizárva őt saját fiókjából.

A Facebook-fiókok feltörése esetén bizony szelfit kérnek, hogy azonosítsd magad.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Facebook-fiókok – így próbálkoznak feltörésükkel a csalók

Nagyon valószínű, hogy ezeknek a fiókoknak a tulajdonosai egy olyan scamnek (trükknek, átverésnek, csalásnak) lettek az áldozatai, ami új fokozatra kapcsolt: hivatalosnak tűnő e-mail vagy Messenger-üzenet érkezik, látszólag a Facebooktól vagy anyacégétől, a Metától, amiben általában arra figyelmeztetnek, hogy a felhasználónak valamilyen szabálysértés miatt igazolnia kell a személyazonosságát, különben 24 órán belül felfüggesztik a fiókját, írta a közelmúltban a Qubit.hu. Emellett, amelyre ez a weblap is hivatkozik, erre a jelenségre a Netbiztos nevű IT-biztonsági edukációs oldal is felhívja a figyelmet.

Ha még be lehet lépni a Facebook-fiókba

Ha úgy érzékeled, hogy feltörték a Facebook-fiókodat, azonnali védekezési lehetőségként változtasd meg a jelszavadat (hosszú, egyedi jelszó, legalább 14+ karakter, ne legyen újrahasznosítás). Második lépés a kétlépcsős azonosítás (2FA) bekapcsolása, lehetőleg hitelesítő appal vagy biztonsági kulccsal (ne SMS-sel). A pontos teendőkről a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet ad tanácsot honlapján, ahogy a következőről is.

Ha már nem lehet belépni a Facebook-fiókba

Ilyenkor a Facebook hivatalos helyreállítási eszközét kell használni. Használd a facebook.com/hacked helyreállítást, vagy a facebook.com/login/identify azonosítást! A Meta bekérhet fényképes igazolványt; ez normális folyamat az azonosítás során. Ha visszajutottál a fiókodba, zárd ki az ismeretlen eszközöket, állítsál be új jelszót és kapcsold be a kétfrankos azonosítást!

Kérhetnek szelfit?

A Facebook, illetve a Meta kérheti, hogy azonosítsd magad, mégpedig szelfi videóval. A biztonsági szakértők és a rendőrség szakemberei mindig hangsúlyozzák, ami a helyén is van, hogy minden ismeretlentől kapott üzenetet és kattintható linket fogadjunk fenntartással. De ember legyen a talpán, aki kiigazodik példának okáért Facebook-fiókja feltörése kapcsán, hogy melyik link hihető, biztonságos a visszaállítás érdekében. Szakember mondta, hogy a szelfi valós igény. Bár elég furának tűnt, hogy a rendszer azt kérte az illetőtől, hogy fordítsa a fejét jobbra, aztán balra. Hogyan is lehet biztos abban valaki, hogy ez nem egy újabb átverés, netán személyiséglopás? Nos, ilyen ez a digitális világ, amiben élünk.