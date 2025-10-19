október 19., vasárnap

Nándor névnap

+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiberbiztonság

1 órája

Szabálysértés miatt zártak ki vagy feltörték – kérhet szelfit a Facebook a fiókod visszaállításához?

Címkék#Netbiztos#Facebook#tanács#szelfi#igazolvány

A sok előnye mellett ezer hátránya van a digitalizációnak, amely mára teljesen uralja életünket. Kizárni sem lehet, mert sokak munkájához akaratukon kívül is hozzátartozik, és megvédeni sem tudjuk magunkat azoktól a támadásoktól, amelyekkel napi szinten próbálnak átverni bennünket. E tekintetben miért éppen a Facebook-fiókok lennének a kivételek?

Antal Lívia

A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet nemrég a Facebook-fiókok feltörésének elszaporodása kapcsán adott tanácsot a teendőkről, hogyan kell kezelni az ilyen támadásokat. Ennek során az elkövetők valamilyen módszerrel átveszik a felhasználó Facebook-fiókja feletti irányítást, súlyos esetben kizárva őt saját fiókjából.

Facebook-fiókok, így próbálkoznak feltörésükkel a csalók
A Facebook-fiókok feltörése esetén bizony szelfit kérnek, hogy azonosítsd magad. 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Facebook-fiókok – így próbálkoznak feltörésükkel a csalók

Nagyon valószínű, hogy ezeknek a fiókoknak a tulajdonosai egy olyan scamnek (trükknek, átverésnek, csalásnak) lettek az áldozatai, ami új fokozatra kapcsolt: hivatalosnak tűnő e-mail vagy Messenger-üzenet érkezik, látszólag a Facebooktól vagy anyacégétől, a Metától, amiben általában arra figyelmeztetnek, hogy a felhasználónak valamilyen szabálysértés miatt igazolnia kell a személyazonosságát, különben 24 órán belül felfüggesztik a fiókját, írta a közelmúltban a Qubit.hu. Emellett, amelyre ez a weblap is hivatkozik, erre a jelenségre a Netbiztos nevű IT-biztonsági edukációs oldal is felhívja a figyelmet. 

Ha még be lehet lépni a Facebook-fiókba

Ha úgy érzékeled, hogy feltörték a Facebook-fiókodat, azonnali védekezési lehetőségként változtasd meg a jelszavadat (hosszú, egyedi jelszó, legalább 14+ karakter, ne legyen újrahasznosítás). Második lépés a kétlépcsős azonosítás (2FA) bekapcsolása, lehetőleg hitelesítő appal vagy biztonsági kulccsal (ne SMS-sel). A pontos teendőkről a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet ad tanácsot honlapján, ahogy a következőről is.

Ha már nem lehet belépni a Facebook-fiókba

Ilyenkor a Facebook hivatalos helyreállítási eszközét kell használni. Használd a facebook.com/hacked helyreállítást, vagy a facebook.com/login/identify azonosítást! A Meta bekérhet fényképes igazolványt; ez normális folyamat az azonosítás során. Ha visszajutottál a fiókodba, zárd ki az ismeretlen eszközöket, állítsál be új jelszót és kapcsold be a kétfrankos azonosítást! 

Kérhetnek szelfit? 

A Facebook, illetve a Meta kérheti, hogy azonosítsd magad, mégpedig szelfi videóval. A biztonsági szakértők és a rendőrség szakemberei mindig hangsúlyozzák, ami a helyén is van, hogy minden ismeretlentől kapott üzenetet és kattintható linket fogadjunk fenntartással. De ember legyen a talpán, aki kiigazodik példának okáért Facebook-fiókja feltörése kapcsán, hogy melyik link hihető, biztonságos a visszaállítás érdekében. Szakember mondta, hogy a szelfi valós igény. Bár elég furának tűnt, hogy a rendszer azt kérte az illetőtől, hogy fordítsa a fejét jobbra, aztán balra. Hogyan is lehet biztos abban valaki, hogy ez nem egy újabb átverés, netán személyiséglopás? Nos, ilyen ez a digitális világ, amiben élünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu