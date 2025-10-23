Ezt a különleges TikTok-videót látnod kell! Így tisztelegnek a fiatalok a fiatalság forradalma előtt

A TikTok-videóban az egyetemi központ elsőéves hallgatói működtek közre. A megemlékezés során korabeli újságcikkek részletei és Adorján András – Kocsis L. Mihály Mi volt 1956? című versének részlete hangzik el, méltó tisztelgésként a forradalom hősei előtt.

Mint ismert, az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar fiatalság forradalma is volt: a diákok nemcsak elindítói, hanem aktív résztvevői voltak az eseményeknek. Bátorságuk és szabadságvágyuk a magyar történelem egyik leginspirálóbb fejezetévé vált.

A mai fiatalok tudásukkal, elkötelezettségükkel és hazaszeretetükkel járulhatnak hozzá ahhoz, hogy nemzetünk továbbra is szabad maradjon.



