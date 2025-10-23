október 23., csütörtök

Bátorság, szabadságvágy

1 órája

Ezt a különleges TikTok-videót látnod kell! Így tisztelegnek a fiatalok a fiatalság forradalma előtt

Címkék#videóban#egyetemista#diák#TikTok

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ hallgatói idén különleges módon, egy rövid TikTok-videóval emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről.

Jóna István
Ezt a különleges TikTok-videót látnod kell! Így tisztelegnek a fiatalok a fiatalság forradalma előtt

Részlet a videóból.

Forrás: TikTok/Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

A TikTok-videóban az egyetemi központ elsőéves hallgatói működtek közre. A megemlékezés során korabeli újságcikkek részletei és Adorján András – Kocsis L. Mihály Mi volt 1956? című versének részlete hangzik el, méltó tisztelgésként a forradalom hősei előtt.

Mint ismert, az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar fiatalság forradalma is volt: a diákok nemcsak elindítói, hanem aktív résztvevői voltak az eseményeknek. Bátorságuk és szabadságvágyuk a magyar történelem egyik leginspirálóbb fejezetévé vált.

A mai fiatalok tudásukkal, elkötelezettségükkel és hazaszeretetükkel járulhatnak hozzá ahhoz, hogy nemzetünk továbbra is szabad maradjon.


 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
