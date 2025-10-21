Helyi közélet
1 órája
Ez lesz a program a zalai városban a nemzeti ünnepen
Lentiben október 22-én, szerdán tartják a városi megemlékezést koszorúzással egybekötve az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére 16.30 órai kezdettel a Templomkertben az '56-os emlékműnél. Ünnepi beszédet mond dr. Galambos István, a Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatalának tudományos főmunkatársa. A megemlékezésen közreműködnek a Lenti Általános Iskola és Gimnázium tanulói.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre