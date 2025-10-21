Ez lesz a program a zalai városban a nemzeti ünnepen

Lentiben október 22-én, szerdán tartják a városi megemlékezést koszorúzással egybekötve az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére 16.30 órai kezdettel a Templomkertben az '56-os emlékműnél. Ünnepi beszédet mond dr. Galambos István, a Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatalának tudományos főmunkatársa. A megemlékezésen közreműködnek a Lenti Általános Iskola és Gimnázium tanulói.