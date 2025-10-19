Sivatagból a stúdióba: egy kivételes családanya Zalából, aki körbefutja a világot

Engedjenek meg személyes hangvételt: az extrém távokat teljesítő ultramaratonista, dr. Lubics Szilvia sportkarrierjét talán mindenkinél jobban ismerem, hiszen kezdetben csak nekem adott interjút. Beengedett a családi házukba, beszélt a gyermekeiről, az életéről. Soha nem felejtem el, nála kicsit úgy kezdődött a futás, mint a filmből ismert Forrest Gump esetében. Egy nyaralás alkalmával előbb elfutott az utca végig, aztán a boltba, aztán a város széléig, a vármegyehatárig, most pedig sivatagi futóversenyeket teljesít.

Kivételes teljesítményekre képes az extrém távokat teljesítő ultramaratonista, dr. Lubics Szilvia, aki kirobbanó formában várja a következő kihívásokat

Fotó: Szakony Attila

Extrém távokat teljesítő ultramaratonista: állandó lendületben

Elmondta: 2003 óta fut rendszeresen, mint amatőr sportoló. 2006 óta az ultratávokat (maratonnál hosszabb) favorizálja, azokban érte el sikereit. A futás a mindennapjai része, nagy boldogságot, szabadságot, sikerélményt ad. A dobogós helyezései mellett legalább annyi örömet jelent számára, ha más embereket is motiválhat abban, hogy elérjék a maguk elé kitűzött célokat. Két könyve jelent meg eddig: a Másfél nap az élet című 2017-ben, (mely több mint 10.000 példányban kelt el) és A homokdűnén túl 2020-ban.

Egy földrész kimaradt...

Kiemelkedő sikerrel teljesítette Lubics Szilvia a mongóliai Góbi-sivatagban rendezett terepfutó versenyt. A 233 kilométer hosszú, 6 szakaszból álló viadalon egyedüli magyarként indult, s a női mezőnyben a második helyet szerezte meg. Szilvi ezzel teljesítette a Racing the Planet elnevezésű sivatagi versenysorozat mind a négy állomását, vagyis futott az Atacama-sivatagban, Namíbiában, az Antarktiszon és Mongóliában is.

Emberfeletti teljesítmény

Hat nap, hét szakasz, 275 kilométer, 4500 méter szintkülönbség, több száz kiló homok a cipőben, forró nappalok és hideg éjszakák. Ez a Grand to Grand Ultra. A Grand Canyon északi peremétől Grand Staircase-ig.

Lubics Szilviával beszélgetünk: