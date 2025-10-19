október 19., vasárnap

Nándor névnap

+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zaol podcast

1 órája

Sivatagból a stúdióba: egy kivételes családanya Zalából, aki körbefutja a világot

Címkék#Zaol-podcast#Dr Lubics Szilvia#Spartathlon#UltraBalaton

A nagykanizsai dr. Lubics Szilvia fogorvos, magyar amatőr hosszútávfutó és ultramaratonista, az UltraBalaton és a Spartathlon többszörös győztese a Zaol-podcast következő vendége. Az extrém távokat teljesítő ultramaratonista története megindító, őszintesége elismerésre méltó.

Benedek Bálint
Sivatagból a stúdióba: egy kivételes családanya Zalából, aki körbefutja a világot

Exkluzív podcast adás, melyben az extrém távokat teljesítő ultramaratonistával, dr. Lubics Szilviával beszélgettünk

Fotó: Szakony Attila

Engedjenek meg személyes hangvételt: az extrém távokat teljesítő ultramaratonista, dr. Lubics Szilvia sportkarrierjét talán mindenkinél jobban ismerem, hiszen kezdetben csak nekem adott interjút. Beengedett a családi házukba, beszélt a gyermekeiről, az életéről. Soha nem felejtem el, nála kicsit úgy kezdődött a futás, mint a filmből ismert Forrest Gump esetében. Egy nyaralás alkalmával előbb elfutott az utca végig, aztán a boltba, aztán a város széléig, a vármegyehatárig, most pedig sivatagi futóversenyeket teljesít.

extrém távokat teljesítő ultramaratonista
Kivételes teljesítményekre képes az extrém távokat teljesítő ultramaratonista, dr. Lubics Szilvia, aki kirobbanó formában várja a következő kihívásokat
Fotó: Szakony Attila

Extrém távokat teljesítő ultramaratonista: állandó lendületben

Elmondta: 2003 óta fut rendszeresen, mint amatőr sportoló. 2006 óta az ultratávokat (maratonnál hosszabb) favorizálja, azokban érte el sikereit. A futás a mindennapjai része, nagy boldogságot, szabadságot, sikerélményt ad. A dobogós helyezései mellett legalább annyi örömet jelent számára, ha más embereket is motiválhat abban, hogy elérjék a maguk elé kitűzött célokat. Két könyve jelent meg eddig: a Másfél nap az élet című 2017-ben, (mely több mint 10.000 példányban kelt el) és A homokdűnén túl 2020-ban.

Egy földrész kimaradt...

Kiemelkedő sikerrel teljesítette Lubics Szilvia a mongóliai Góbi-sivatagban rendezett terepfutó versenyt. A 233 kilométer hosszú, 6 szakaszból álló viadalon egyedüli magyarként indult, s a női mezőnyben a második helyet szerezte meg. Szilvi ezzel teljesítette a Racing the Planet elnevezésű sivatagi versenysorozat mind a négy állomását, vagyis futott az Atacama-sivatagban, Namíbiában, az Antarktiszon és Mongóliában is.

Emberfeletti teljesítmény

Hat nap, hét szakasz, 275 kilométer, 4500 méter szintkülönbség, több száz kiló homok a cipőben, forró nappalok és hideg éjszakák. Ez a Grand to Grand Ultra. A Grand Canyon északi peremétől Grand Staircase-ig.

Lubics Szilviával beszélgetünk:

  • a kezdetekről
  • a kihívás élményéről
  • a tervezésről
  • a nehézségekről
  • a hihetetlen energiákról
  • a férje támogatásáról,s arról, hogy már együtt indulnak
  • a hidegről, a kövekről, a homokról, a forróságról

Zaol podcast

A dosszié további cikkei

 

 

Zaol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu