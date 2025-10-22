Döbbenetes adatok, ezek miatt lehet az extrém időjárás itthon és Európában

A portálon olvashatjuk, hogy az okozott károk értéke akár 126 milliárd euróra is emelkedhet 2029-re, ez ellen pedig mindenkinek tennie kellene. „Régen egy nagy vihar vagy hőhullám ritka volt, most viszont már szinte minden évben történik valami hasonló”. S nem csak a természetet károsítja, hanem visszaveti a gazdaságot, a turizmust és a mezőgazdaságot is. A koponyeg.hu arról ír: mindennapi életünkben is sokat tehetünk apró lépésekkel, hogy ez megváltozzon: kevesebb energiát használjunk, szelektíven gyűjtsük a hulladékot, s ritkábban használjuk az autót. Ha nem csökkentjük gyorsan az üvegházhatású gázok kibocsátását, a helyzet még rosszabb lesz.