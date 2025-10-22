október 22., szerda

Klímaváltozás

1 órája

Döbbenetes adatok, ezek miatt lehet az extrém időjárás itthon és Európában

Címkék#hőhullám#vihar#turizmus

Mindenki érzi a saját bőrén, hogy a klímaváltozás miatt mennyire szélsőséges és kiszámíthatatlan lett az időjárás. Az áradások, aszályok és viharok kétszer annyi kárt okoznak, mint tíz évvel ezelőtt, hívta fel a figyelmet a koponyeg.hu portál.

Zaol.hu
Döbbenetes adatok, ezek miatt lehet az extrém időjárás itthon és Európában

Az extrém időjárás már szinte elkerülhetetlen, s az ember is felelős érte.

Forrás: Getty Images

Fotó: john finney photography

A portálon olvashatjuk, hogy az okozott károk értéke akár 126 milliárd euróra is emelkedhet 2029-re, ez ellen pedig mindenkinek tennie kellene. „Régen egy nagy vihar vagy hőhullám ritka volt, most viszont már szinte minden évben történik valami hasonló”. S nem csak a természetet károsítja, hanem visszaveti a gazdaságot, a turizmust és a mezőgazdaságot is. A koponyeg.hu arról ír: mindennapi életünkben is sokat tehetünk apró lépésekkel, hogy ez megváltozzon: kevesebb energiát használjunk, szelektíven gyűjtsük a hulladékot, s ritkábban használjuk az autót. Ha nem csökkentjük gyorsan az üvegházhatású gázok kibocsátását, a helyzet még rosszabb lesz. 

 

