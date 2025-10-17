1 órája
Világbajnok-esélyes a nagykanizsai fagyi – ilyen ízt még sehol sem kóstoltak
Olaszországba utazik október végén a nagykanizsai DaCrema Fagyizó tulajdonosa, Wilheim Dávid, hogy a bolognai Carpigiani Gelato Egyetemen összemérje tudását Magyarország legjobb fagylaltkészítőjével. Az év fagylaltja versenyeken első helyezést elért fagylaltkészítő portálunknak arról is beszélt, mi a küzdelem tétje.
Wilheim Dávid 2019-ben az év fagylaltja verseny győzteseként mesélt portálunknak
Fotó: archív/Szakony Attila
Az év fagylaltja versenyeken az elmúlt évek alatt többször is remekelt Wilheim Dávid. A nagykanizsai DaCrema Fagyizó tulajdonosa azonban most egy 2019-ben az év fagylaltjának választott édességnek szerezhet újabb elismerést. Elmondta: az Il Re Del Piemonte, azaz Piemont királya fantázianevű fagyikombináció olyan jól sikerült, hogy mindenképpen szerette volna elindítani a Gelato Festival World Masters viadalon, vagyis a fagylaltok világbajnokságán.
Év fagylaltja verseny: neves zsűri kezében a döntés
– A Covid19 miatt nem rendezték meg a világversenyt, viszont a szervezők nem adták fel – folytatta Dávid. – Két évvel ezelőtt megtartották a világbajnokság selejtezőjét, ahonnan ugyanezzel az ízkombinációval másodikként jutottam a középdöntőbe. Október végén pedig velem együtt a 9 legjobb magyar fagylaltkészítő méri össze a tudását Bolognában. A neves zsűri közülünk választja ki azt a két versenyzőt, aki 2026-ban a várhatóan szintén Olaszországban megrendezendő világbajnokságon képviselheti Magyarországot.
Nagy verseny lesz...
A nagykanizsai Wilheim Dávid budapesti, székesfehérvári, győri, nagykőrösi, érdi, balatonmáriafürdői és két dunaföldvári kollégájával méri össze a tudását.
Egyedi íz
– A Piemont királya fantázianevű fagylalt méltó helyen lenne ott, már csak azért is, mert nagyon egyedi – fogalmazott. – Ilyen ízkombinációval korábban még soha nem találkoztam süteményben és fagylaltban, soha sehol. Az ötlet villámcsapásként jött a szeder kóstolása közben, amit a 2019-es siker óta csiszolgatom, finomhangolom, ezért nagyon bízom benne, hogy akár továbbjuthat, még a döntőbe is.
S hogy milyen ez az ízkombináció?
- piemonti mogyoróból készült a fagylalt
- tonkababos szederszósszal
- tejcsokoládé ropogóssal
Harminc év alatt 548 forinttal került többe egy gombóc fagylalt
Az 1970-es években vert, sárgarézből készült kétforintosért adtak még gyerekkoromban egy gombóc fagylaltot Nagykanizsán a legendás Kedvenc presszóban az Ady utcában. Gyakorta jutott a hűsítő finomságból, hiszen a nagymamám a presszó feletti házban lakott. Mélyről, a fagyitégelyből érkezett a tölcsérbe a puncs, a vanília, a csokoládé, a citrom és nagy ritkán az eper. Ha nagyot ugrunk az időben, bő tíz évvel ezelőtt a kézműves fagylaltok megjelenésének hajnalán alig lehetett választani a látványos pultokból, hogy milyen ízt válasszunk. Sokak kedveléték a Velencei álom nevű krémes olasz fagylaltot vanília- és narancsaroma kombinációval. A ma fagylaltjából egy gombóc 550 forintba került idén. És, hogy milyen íz és minőség kerülhet a magyar fagyikból a világbajnokságra, az is hamarosan kiderülhet.
